A Modena Golf & Country Club il diritto di superficie dell'impianto di Colombaro per 25 anni

La fumata bianca è arrivata: dopo quasi 4 anni di trattative, ASD Modena Golf & Country Club ha acquisito dalla Società Immobiliare, Golf Club Modena s.p.a., il diritto di superficie dell’importante struttura di Colombaro per i prossimi 25 anni. Si tratta di uno degli impianti più importanti del nostro territorio, un vero e proprio punto di riferimento per gli ammanti di questa disciplina, fiore all’occhiello per Modena e per la sua provincia.

Il buon esito di questa importante operazione ha avuto un duplice effetto: da una parte la cedente società immobiliare, Golf Club Modena s.p.a, assistita dai professionisti dottor Claudio Trenti e dottor Giorgio Antonioni, ha potuto risolvere alcune problematiche di carattere economico sorte al proprio interno ed originate principalmente da vertenze pendenti con alcuni azionisti. Dall’altra l’ASD Modena Golf & Country Club, presieduta dal dottor Alberto Caselli, è riuscita ad assicurarsi la disponibilità ed il conseguente uso del complesso sportivo, avendo così la garanzia di poter proseguire nel tempo, con la necessaria sicurezza, la propria attività.

Il Modena Golf può vantare 35 anni di gloriosa storia ed è dotato di uno dei più bei percorsi presenti nella nostra penisola. A Modena, anche per questo motivo, sono stati organizzati eventi di assoluto prestigio e livello quali l’Open d’Italia e la finale del circuito professionistico dell’Alps Tour. Emilia Romagna Gran Final che ha visto in Modena il suo palcoscenico per ben due edizioni consecutive, ultima quella del 2022.

Sono inoltre moltissimi, dal punto di vista sportivo, gli atleti tesserati del Modena Golf che si sono contraddistinti con ottimi risultati in Italia ed all’estero: molti giocatori hanno portato sotto la Ghirlandina successi sia in ambito dilettantistico che in quello professionistico. A livello di Club, la squadra maschile di Modena ha vinto per tre volte il titolo nazionale assoluto, piazzandosi da ultimo, in questa stagione, al terzo posto.

Ora la società punterà anche a migliorare ulteriormente i servizi del Club a supporto di quella che è considerata l’attività sportiva individuale, praticata totalmente all’aria aperta, a contatto con la natura ed in assoluta sicurezza, più praticata al mondo.