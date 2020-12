Vendita di fiori online, un ventenne modenese lancia DomoFlorea

Il fiore dona sempre emozioni. Regalarlo è metafora di stile e dolcezza. Ma non sempre è possibile presentarsi con un mazzo in mano. Le distanze, in questa epoca segnata dal Covid, spesso non permettono neppure di uscire di casa. Da questo

Dalla voglia di superare le distanze imposte dal covid, anche per un gesto semplice come regalare un fiore, nasce l’idea di DomoFlorea, il primo marketplace italiano dedicato solo alla vendita di fiori online. Un modello di business è innovativo: una sorta di mercato dei fiori dove tutti i fiorai iscritti possono vendere i loro prodotti e gestire le consegne. Non più dunque un singolo ecommerce per un solo fioraio. Adesso chi vuole spedire i fiori può scegliere in una piazza virtuale il negozio cui affidarsi, ma anche configurare il proprio mazzo di fiori o la propria composizione direttamente online.

La start up è stata fondata da Matteo Mazzola, che a soli 23 anni, dopo esperienze nell’automotive e nella vendita di auto, ha deciso di tentare l’esperienza imprenditoriale indipendente, lasciando il posto fisso e un mondo collegato ai motori. Lui è originario di Modena, ma ha deciso di fondare la propria azienda a Lugano, in Svizzera, dove vive con la famiglia. Peraltro, il padre Luigi è noto nell’ambiente automobilistico per esser stato responsabile della Squadra Test alla Ferrari durante gli anni d’oro dei mondiali di Schumacher.

“Amo il mondo dei motori, la loro musica mi accompagna fin da piccolo: ma ho deciso di fare un cambiamento radicale di vita - racconta Mazzola - Il mondo green mi affascina, i fiori e le piante sono la mia passione. Così, dopo una attenta analisi di mercato, ho deciso di aprire questo marketplace grazie al quale i fiorai potranno vendere sul web e fare consegne a domicilio senza doversi dotare di un proprio sito. Ma il vantaggio è soprattutto per gli amanti dei fiori che potranno scegliere, a distanza, il loro negozio preferito e regalare a chi vorranno un mazzo di fiori, o una pianta, senza neppure muoversi dalla loro casa”.

ll mercato dei fiori, peraltro, è in crescita. Secondo a dati di Euromonitor international, uno dei maggiori fornitori di ricerche di marketing, registra un giro d’affari pari a 100 miliardi di dollari nel mondo e solo in Italia di 2,7 miliardi di euro. In questo contesto si inserisce il business di Domoflorea, che sarà capace di portare a casa di amanti e mogli, ma anche di parenti e amici lontani, fiori recisi e fiori secchi, piante e mazzi di fiori con la modalità del marketplace, che per la prima volta arriva in Italia nel mondo dei fiori. “Se non sai come dirlo, un fiore è sempre la risposta giusta - conclude Mazzola - E da oggi è possibile, per tutti, parlare a distanza. Anche coi fiori”.