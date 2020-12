Dpcm di Natale per Rete Imprese Modena il "bicchiere è a metà"

"Un bicchiere a metà, che per qualcuno può essere mezzo vuoto e per altri mezzo pieno". Così Rete Imprese, il coordinamento tra Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam, giudica a Modena il Dpcm varato ieri dal Governo

Ad avviso di Rete Imprese, comunque, non mancano di nuovo incongruenze. "I ristoranti potranno rimanere aperti, è vero, ma non sarà certo la possibilità di somministrare pranzi, peraltro sino ad un massimo di quattro persone per tavolo se non conviventi, a consentire loro la ripresa. Anche l'attività alberghiera rimarrà fortemente condizionata dalle limitazioni agli spostamenti, in particolare per ciò che riguarda la montagna, è che uno degli asset principali della nostra offerta turistica. Anche l'obbligo del consumo in camera rappresenta un'indicazione molto severa: i nostri alberghi hanno camere spesso piccole, inadatte a questo scopo. Probabilmente, sarebbe potuto bastare proporre la cena alle 19 con la chiusura della sala alle 22".

Viene considerata positiva, invece, la possibilità di apertura dei negozi sino alle 21 e quella, per le attività di acconciatura e estetica, di rimanere aperti nei centri commerciali e, in molti Comuni, anche nei giorni festivi. "Dal punto di vista sociale, invece- prosegue Rete Imprese- ci sembra penalizzante la il divieto di limitare ai Comuni di residenza gli spostamenti del 24 e 25 dicembre e 1 gennaio. Probabilmente un'estensione alla provincia o quanto meno ai Comuni limitrofi avrebbe reso il provvedimento più condivisibile. Di certo, auspichiamo un'intensificazione dei controlli per contenere i rischi di una ripresa dei contagi".