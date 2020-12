Kit di sanificazione "made in Modena" per i passeggeri della Delta Air Lines

Innovative, pratiche e facili da usare: sono le qualità delle soluzioni di packaging di Easysnap Technology, che ideate e sviluppate a Modena si sono fatte strada nel mondo perché scelte dalle più importanti aziende farmaceutiche, cosmetiche e alimentari per distribuire i propri prodotti. Si tratta di confezioni semirigide monodose per sostanze liquide e cremose che si aprono con l’utilizzo di una sola mano: niente più linguette da strappare o parti da scartare, niente più tappi da svitare, basta semplicemente piegarle a metà.

Queste soluzioni basate sul principio del “one hand opening” nascono dall’intuizione dell’azienda modenese Easysnap Technology – da cui prendono il nome anche le unità di confezionamento – il cui obiettivo è creare un nuovo modo di aprire le cose.

Obiettivo pienamente raggiunto: lo studio e l’attenzione dell’azienda modenese – guidata dal CEO Andrea Taglini – hanno portato infatti alla creazione di questo pack accessibile davvero a tutti: bambini, anziani, persone con disabilità. Altamente intuitivi, estremamente semplici e leggeri ma anche resistenti, gli Easysnap® sono inoltre in grado di erogare il contenuto in modo preciso, pulito e senza sprechi, garantendo le giuste quantità e un’altissima restituzione di prodotto.

Una straordinaria accelerazione alla diffusione degli Easysnap® l’hanno data le nuove prescrizioni connesse all’emergenza sanitaria: questo packaging pensato per le soluzioni liquide e semiliquide ha trovato infatti una perfetta applicazione nel mercato dell’igienizzante mani: pratico, sicuro e comodo da trasportare e da usare, è stato scelto da grandi marchi per confezionare i propri gel, ma è stato anche impiegato dall’azienda stessa per creare un proprio corporate brand di igienizzante “Snap for Clean”.

E non a caso Delta Air Lines – la migliore compagnia aerea statunitense nel business travel oltreoceano – ha scelto proprio i monodose modenesi per il gel igienizzante incluso nel “care kit” per i passeggeri. Così ogni giorno milioni di viaggiatori hanno occasione di sperimentare questo modo rivoluzionario di aprire le confezioni: piegandole con le dita di una mano sola.