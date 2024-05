Motori e dintorni, edizione da record per Motorsport Club 2024

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Grande successo per Motorsport Club 2024. L’appuntamento dedicato al settore High Performance Engineering, che promuove la cooperazione tra l'Italia e il Regno Unito, si è tenuto lo scorso 3 maggio al Laboratorio Aperto di Modena. Organizzato con la collaborazione strategica di RPM-Rete Professionisti Motorsport proprio su iniziativa di una delle imprese che fanno parte della rete, Global Marketing Architecture, l’evento ha radunato esperti e professionisti del settore offrendo un’esperienza unica: un momento di confronto diretto tra addetti ai lavori e di approfondimento su temi di particolare impatto sull’industria.

Oltre 170 delegati provenienti dai due Paesi e rappresentanti di 70 imprese della filiera. 26 desk espositivi che hanno offerto una vetrina alle recenti innovazioni, tecnologie e prodotti legati al motorsport. Un’iniziativa accolta con entusiasmo che ha visto una grande partecipazione, confermando l’interesse da parte del player del settore per le possibilità derivanti dalla sinergia tra mercato italiano e britannico. L’evento, nato proprio con l’obiettivo di creare un ponte tra i due Paesi, ha fatto incontrare imprese ed esperti stimolando lo scambio di idee e la nascita di nuove opportunità di business.

Tre round-table per affrontare temi chiave, grazie alla partecipazione di relatori di rilievo. Le discussioni hanno toccato diverse questioni centrali: la prima sessione ha esplorato le possibilità di trasferire competenze e tecnologie dal motorsport all'aerospaziale e ad altri settori, mettendo in evidenza il potenziale per una collaborazione intersettoriale. La seconda ha analizzato l'innovazione accelerata, soffermandosi sui materiali all'avanguardia e sui processi produttivi, con particolare attenzione alle nuove tecnologie nel motorsport e alle pratiche per migliorare l'efficienza dei processi. Infine, la terza sessione ha messo in luce le sinergie tra intelligenza artificiale, elettronica e applicazioni avanzate, offrendo una panoramica sulle ultime tendenze e sul loro impatto sul futuro del motorsport.

L’evento ha raccolto feedback positivi da parte dei partecipanti, che hanno manifestato grande interesse sia per i temi trattati sia per le opportunità di confronto tecnico e commerciale. Motorsport Club 2024 si conferma un appuntamento strategico per il settore: una piattaforma unica in Italia che favorisce l’incontro e la nascita di sinergie, grazie alle numerose occasioni di networking che generano nuovi contatti professionali e opportunità di collaborazione. Un evento che rispecchia lo spirito di cooperazione di RPM, partner strategico dell’iniziativa.

Non è un caso che Motorsport Club 2024 sia organizzato e promosso proprio da Global Marketing Architecture: società di consulenza specializzata nel settore internazionalizzazione che fa parte di RPM e ne rispecchia pienamente i valori. “Con 20 anni di esperienza come consulente, ho compreso che la chiave delle soluzioni che ciascuno di noi offre risiede nella connessione umana” spiega Matteo Costariol, co-founder di Global Marketing Architecture. “Questo è Motorsport Club, dove le idee si incontrano e nascono opportunità. Qui professionisti del settore si riuniscono per dialoghi significativi e creazione di valore. Il nostro obiettivo è avviare una conversazione dinamica tra i mercati più influenti in Europa, Italia e Regno Unito, alimentando l'innovazione e portando l'industria a nuove vette attraverso la collaborazione e lo scambio reciproco”.

Una visione condivisa con la rete di cui l’azienda fa parte, come conferma Riccardo Paterni, co-founder, VP Business Development & Network Manager di RPM: "Concordo con quanto affermato da Matteo. Lo spirito dinamico progettuale di sinergia e sviluppo appartiene da sempre anche a RPM. Quando Global Marketing Architecture è entrata a far parte della rete ci siamo subito adoperati per dare supporto alla loro iniziativa di creare e organizzare Motorsport Club. Ciascuno ha portato le sue competenze e i suoi contatti. I risultati di queste sinergie sono noti a tutti: alle aziende e alle istituzioni che dall’Italia e dal Regno Unito hanno preso parte all’evento. Questo è solo l'inizio di un lavoro che porteremo avanti per creare valore concreto per le aziende della rete".

Motorsport Club 2024 è stato realizzato nell’ambito di Motor Valley Fest grazie al supporto di diversi enti e organizzazioni. Oltre a RPM, anche CNA Modena ed Emilia-Romagna, il Department for Business and Trade presso il consolato Britannico e la Regione Emilia-Romagna.