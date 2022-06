Confindustria Emilia, eletti i nuovi appresentanti delle 20 filiere

Nell’ambito dei lavori dell’Assemblea privata di Confindustria Emilia dello scorso 20 maggio si sono tenute anche le 20 Assemblee di filiera per il rinnovo delle rispettive governance.

Sono stati eletti i Presidenti e i Delegati aggiunti delle 20 filiere in cui è organizzata Confindustria Emilia che hanno assunto ufficialmente l’incarico lo scorso 1° giugno. La governance delle Filiere di Confindustria Emilia per il quadriennio 2022-2026 è così composta:

Agroalimentare: Presidente Claudio Stefani. Delegati aggiunti Gianmaria Cesari, Alessia Cocchi, Riccardo Fava, Jacopo Gualandi, Matteo Ludergnani, Paolo Molinari.

Automotive: Presidente Marco Stella. Delegati aggiunti Renzo Gibellini, Michele Poggipolini.

Carta e Stampa: Presidente Paolo Saini.

Chimica e Farmaceutica: Presidente Claudio Mingozzi. Delegati aggiunti Leonardo Valenti, Marianna Vollaro.

Costruzioni e Infrastrutture: Presidente Gianluca Loffredo. Delegati aggiunti Guido Ferrari, Rossana Gabrielli, Elisa Stabellini.

Digital: Presidente Francesco Ubertini. Delegati aggiunti Angela Gargani, Marco Milantoni, Lara Oliveti, Stefano Spaggiari.

Elettronica e Meccatronica: Presidente Nicola Montanari. Delegati aggiunti Gianmatteo Barbieri, Francesco Possati, Giovanni Tamburini, Valentina Volta.

Energia: Presidente Claudio Fiorentini.

Facilities: Presidente Cristian Fabbri. Delegato aggiunto Flavio Guastafierro.

Home: Presidente Paolo Castelli. Delegati aggiunti Emilio Mussini, Federico Piccinini, Enrico Vento.

Macchine: Presidente Stefano Scutigliani. Delegati aggiunti Mauro Cominoli, Paolo Covezzi, Laura Ferretti, Maria Cecilia La Manna, Silvia Pecorari, Guido Rossi, Elisa Sarti, Nicola Vaccari.

Metalli e Materiali Compositi: Presidente Franco Iorio. Delegati aggiunti Alessandro Acquaderni, Valerio Gruppioni, Roberto Tunioli.

Mobilità e Logistica: Presidente Alessandro Tullio. Delegati aggiunti Claudio Franceschelli, Giuseppina Gualtieri, Marco Spinedi.

Moda e Lusso: Presidente Alessandro Varisco. Delegati aggiunti Andrea Carnevali, Francesco Virlinzi.

Packaging: Presidente Marco Checchi. Delegati aggiunti Silvia Bassi, Claudio Brusori, Sara De Simoni, Cesare Rapparini.

Plastica: Presidente Simone Colombarini. Delegato aggiunto Riccardo Pianesani.

Salute: Presidente Mattia Ravizza. Delegati aggiunti Alberto Bortoli, Claudia Nardi.

Servizi Professionali: Presidente Simone Mangini. Delegato aggiunto Elena Sabattini.

Turismo e Cultura: Presidente Agostino Scialfa.

Veicoli Industriali: Presidente Leonardo Salcerini. Delegato aggiunto Annalisa Po.

L’Assemblea privata ha anche provveduto ad eleggere i Rappresentanti Generali per il quadriennio 2022-2026: Marco Arletti, Marta Brozzi, Gino Cocchi, Maria Rita Giberti, Marcello Masi, Andrea Moschetti, Guido Ottolenghi, Luca Panini, Elena Salda, Francesca Villani. Marco Arletti, Maria Rita Giberti e Andrea Moschetti essendo stati i più votati per i rispettivi territori, diventano membri di diritto del Consiglio di Presidenza per il periodo 2022-2026.

Le imprese associate della Piccola Industria hanno inoltre eletto Presidente del Consiglio della Piccola Industria Andrea Pizzardi, che succede a Gian Luigi Zaina ed è membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione per il quadriennio 2022-2026.

L’Assemblea ha, infine, eletto gli organi di controllo per il quadriennio 2022-2026. Il Collegio dei Probiviri di Confindustria Emilia per il quadriennio 2022-2026 sarà composto da Stefano Alberti, Chiara Alvisi, Massimo Andalini, Giuseppina Braccioni, Alvise Gastone Bragadin, Eloisa Cremaschi, Gianluigi Laus, Stefano Leone, Riccardo Maiarelli e Antonio Tullio. Il Collegio dei Revisori Contabili di Confindustria Emilia 2022-2026 vede come Presidente Piero Aicardi, membri effettivi Luca Altomonte e Gianfranco Gadda e membri supplenti Paolo Azzolini e Carlo Alfonso Lovato.

“Sono particolarmente orgoglioso del lavoro e dell’impegno profuso dalle tante colleghe e dai tanti colleghi che nei primi quattro anni si sono cimentati nell’immaginare, costruire e animare queste 20 grandi organizzazioni di imprese. I presidenti e i delegati aggiunti che hanno terminato il loro mandato hanno consentito all’Associazione di unificare sforzi e ottimizzare performance grazie ad un lavoro di squadra a vantaggio di tutti. Auguriamo buon lavoro alle colleghe e ai colleghi del nuovo Consiglio Generale che saranno chiamati ad interpretare i nuovi trend e le evoluzioni di importanti parti delle manifatture emiliane”, dichiara il Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi.