Nominato il nuovo CdA di Ospedale di Sassuolo Spa, Mairano confermato presidente

L’Assemblea dei Soci, di cui fa parte l’Azienda USL di Modena, ha rinnovato stamattina il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. e, contestualmente, la figura del Presidente, per la quale è stato confermato Mario Mairano, giunto al terzo mandato, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2025.

Nel Consiglio sono due i nuovi componenti: Francesca Novaco e Augusto Cavina, entrambi con una consolidata esperienza nel top management della Sanità Regionale. Subentrano ad Anna Darchini e Tiziana Mazzini.

L’Assemblea, riunita in seduta straordinaria, ha approvato anche il nuovo statuto della Società, le cui quote azionarie dal 2022 sono passate al 100% all’Azienda USL di Modena, rappresentata dalla Direttrice Generale, Dr.ssa Anna Maria Petrini, che ha sottolineato: "Ringraziamo i consiglieri uscenti per l'impegno profuso e auguriamo buon lavoro al nuovo CdA, nel quale si inseriscono figure di consolidata e riconosciuta esperienza nel sistema sanitario regionale, accanto al presidente, la cui conferma è certamente un segno della bontà ed efficacia del lavoro svolto finora. Sono certa che sarà possibile proseguire il percorso di progressiva integrazione già avviato con l'acquisizione delle quote da parte dell'Azienda USL di Modena, perché Ospedale di Sassuolo S.p.A. continui ad essere - e lo sia sempre di più - un nodo fondamentale della rete provinciale, in quella prospettiva di interconnessione tra diverse strutture che oggi è la sola via che consente di mantenere alta la qualità dell'offerta sanitaria per i cittadini di tutta la nostra provincia".

Francesca Novaco è laureata in medicina e specializzata in malattie infettive e parassitarie, epidemiologia e sanità pubblica, igiene e tecnica ospedaliera. Arriva dalla Direzione del Distretto sanitario di Modena dell’AUSL per la quale ha già ricoperto diversi incarichi di vertice: alla guida delle Attività socio-sanitarie e come Direttrice dei Distretti di Castelfranco e poi di Sassuolo (2007/2015) e dopo maturato anche l’importante esperienza a Bologna come Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL tra il 2017 e il 2020. In precedenza Novaco ha ricoperto incarichi anche presso l’Assessorato Regionale alle Politiche per la salute, dove ha coordinato i programmi di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili, e presso l’Agenzia sanitaria regionale nell’area qualità ed accreditamento.

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1977, specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Tecnologie Biomediche e Igiene e Tecnica Ospedaliera, Augusto Cavina è stato Direttore dell’USL di Imola (1988/1994), Direttore sanitario e poi Generale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena (dal 1994 al 2001) e poi Direttore Generale per l’Azienda USL di Bologna città (2001/2003). Da gennaio a marzo 2004 è stato scelto anche come Commissario Straordinario per l’AUSL di Bologna e quindi fino al 2005 all’Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna. Nello stesso anno diventa Direttore Operativo dell’Area Vasta Emilia Nord e successivamente Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Nel 2011 approda con la stessa qualifica alla Montecatone R.I. S.p.A. e ne diventa poi Presidente e Amministratore Delegato (2014/2017).