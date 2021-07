Emilia Romagna: una nuova sinergia sugli appalti dei servizi per le piccole medie imprese

Tre appuntamenti hanno dato l’opportunità alle aziende di approfondire argomenti come la legislazione vigente, l’efficientamento e crescita della produttività e la Gestione delle Risorse Umane

Sicurezza sul lavoro e rispetto delle leggi, innanzitutto. Ma anche attenzione agli adempimenti normativi, all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e al miglioramento di efficienza e produttività.

Sono questi i temi al centro del ciclo di convegni in streaming organizzato da Confapi Emilia sul tema dell’Appalto di Servizi, che in tre appuntamenti nei mesi di maggio e giugno ha dato l’opportunità alle aziende di approfondire argomenti molto attuali e all’attenzione di tutti, come la legislazione vigente, l’efficientamento e crescita della produttività e la Gestione delle Risorse Umane.

Le province emiliane al centro

L’associazione di categoria delle piccole e medie imprese dei territori di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma ha dato vita a questa interessante iniziativa con l’obiettivo di fornire alle aziende associate la possibilità di ricevere informazioni specialistiche sulle questioni oggetto di analisi, e grazie alla formula interattiva del webinar, anche di dialogare in tempo reale con i relatori per porre domande concrete relative a dubbi o casi specifici.

Per raggiungere il proprio obiettivo e offrire ai propri associati contenuti utili al lavoro quotidiano, Confapi Emilia si è affidata ad Adecco, società di The Adecco Group e Associata a Confapi Emilia che sviluppa e valorizza il capitale umano rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura, che ha messo a disposizione alcuni speaker esperti di argomenti legali, di organizzazione della produzione e di relazioni sindacali e gestioni risorse umane nel campo degli appalti.

Grande partecipazione delle aziende locali

Numerose aziende del territorio emiliano hanno partecipato al ciclo di incontri, a dimostrazione dell’attenzione suscitata dall’argomento, che va a toccare la continuità lavorativa ed il rispetto delle tutele e dei diritti di migliaia di lavoratori, ma contemporaneamente rappresenta un importante strumento di organizzazione flessibile del lavoro per le aziende.

“Con questo triplice appuntamento abbiamo approfondito, rispondendo a numerosi quesiti delle aziende partecipanti, un tema complesso e strategico al tempo stesso, ovvero quello dell’appalto di servizi – ha commentato Stefano Bianchi, Direttore di Confapi Emilia – gli esperti di Adecco hanno saputo presentare al meglio la tematica, creando con Confapi Emilia una sinergia che porteremo avanti anche nei prossimi mesi”.