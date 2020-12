Spoon ed essent'ial lanciano una collaborazione in edizione limitata

Essent’ial, il brand di Carpi di Albano Ghizzoni, lancia una nuova linea in collaborazione con Vincenzo Modesti, proprietario di Spoon, negozio fashion dal 2002. La collezione è in vendita presso lo store di Via Carteria 55, nel centro di Modena.

L’allestimento di design creato da essent’ial - la libreria, i mobili e gli accessori - completamente realizzato in cartone FSC si inserisce nel contesto ricercato dello storico negozio nel centro cittadino. I prodotti della collaborazione, tutti personalizzabili con foto e grafiche esclusive, sono:

- Size M : pochette realizzata in fibra di cellulosa lavabile.

- Money zip M: portafoglio in fibra di cellulosa lavabile con scomparti interni per banconote e documenti.

- Zaino XL: zaino in fibra di cellulosa lavabile.

- Sacco borsa: Borsa /Shopper realizzata in fibra di cellulosa lavabile. I manici sono realizzati in cotone rigenerato 100%.

- Sacco borsa Maxi: Borsa /Shopper realizzata in fibra di cellulosa lavabile. Dotata di chiusura con bottone calamita e una tasca interna.

La collezione si completa con un accessorio esclusivo: la shopper ‘La Spoon’, anch’essa personalizzabile