Estate in Appennino. Confesercenti e Assoturismo: "Appartamenti sold out, bene gli alberghi"

Un primo bilancio positivo, quello dell'estate in Appennino appena iniziata ma che va già verso il tutto esaurito

Una stagione positiva, dal punto di vista delle presenze turistiche, in linea con il 2020 che ricordiamo ha riportato numeri che non si vedevano da anni. Le molte incertezze ancora esistenti sui viaggi all'estero nonostante il "green pass" e il meteo, particolarmente favorevole malgrado il caldo anomalo che ha segnato il mese di giugno stanno portando tanti turisti nelle nostre località appenniniche che sperano di migliorare i pur ottimi dati dell'estate 2020 e ripianare così in parte le pesantissime perdite della stagione invernale.

"Molte prenotazioni negli hotel, che, se confermato il trend attuale, prevedono un agosto da tutto esaurito. Ma ancor meglio vanno le prenotazioni per gli appartamenti che sono andati a ruba - afferma Assoturismo - Confesercenti Modena - e già da diversi mesi è difficile trovare una residenza estiva in Appennino".

Presenze turistiche e tipologia di soggiorno

L'incremento più marcato lo si nota nel segmento di clientela legata al turismo climatico, in particolare famiglie di anziani e con bambini. In aumento anche il segmento degli sportivi - mountain bike e trekking - che prenotano le strutture con anticipo, soprattutto nei week end, mentre riprendono dopo lo stop del 2020 causa COVID le presenze dei gruppi sportivi (calcio - basket) che scelgono la nostra montagna per i loro campus estivi. La provenienza è sempre di prossimità quindi provincia di Modena e limitrofe.

Un'ottima notizia che anche Confesercenti Area Frignano commenta positivamente: "Siamo molto contenti che le persone scelgano l'Appennino per le loro vacanze estive - commenta Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area Frignano - all'insegna del turismo verde. C'è bisogno di ripartire dopo la pandemia e le tante proposte dell'Appennino modenese possono soddisfare al meglio le richieste dei turisti".