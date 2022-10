Euronics Dimo lascia il Centro Ferriere e inaugura il nuovo negozio a “La Rotonda”

Da domani Euronics Dimo lascia il punto vendita di Via Ferruccio Lamborghini, inaugurato nel dicembre 2014 nel comparto riqualificato delle ex Ferriere (di fronte alla Maserati). La catena leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica si trasferisce all’interno del Centro Commerciale “La Rotonda” di Strada Morane, accanto a Spazio Conad.

Il nuovo negozio, con una superficie totale di 1.800 mq, ha un format moderno e funzionale sviluppato in ottica omnicanale, che pone il cliente al centro del percorso di shopping. Punto di forza del nuovo store continua ad essere il supporto e la professionalità di 23 addetti alla vendita, tutti già attivi nella precedente location, con una consolidata esperienza di vendita.

Lo spazio espositivo garantisce una grande fruibilità dei prodotti e un facile confronto tra i molti articoli in esposizione, offrendo una experience in linea con le tante novità tecnologiche in vendita e facilitando la visita e la prova dei prodotti esposti. L’introduzione delle etichette elettroniche, inoltre, permette di dare una svolta all’esperienza di acquisto, mediante l’aggiornamento dei dati in tempo reale e fornendo ai clienti tutte le informazioni necessarie, in particolare caratteristiche tecniche e prezzi, allineati istantaneamente per garantire sempre la migliore convenienza.

“Il punto vendita di Modena nel corso degli anni ha creato una forte connessione con il territorio - ha dichiarato Elena Vipiana di Dimo - Il cambio di location ci permetterà di consolidare ulteriormente il legame con la città grazie alla collocazione all’interno del Centro Commerciale ‘La Rotonda’, accanto a Spazio Conad, confermando così la nostra insegna come punto di riferimento per gli acquisti di tecnologia ed elettronica”.

Euronics Dimo conta 37 punti vendita diretti situati in sei regioni, quattro in Emilia-Romagna, a cui si aggiungono 50 negozi affiliati.