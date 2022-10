Motor Valley Accelerator, concluso l'Expo Day 2022: partono le candidature delle startup per il 2023

Nato con l’intento di aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale, il programma Motor Valley Accelerator ha come obiettivi l’nnovazione tecnologica e la ricerca costante all’interno del mondo automotive. Si tratta del primo acceleratore verticale italiano legato al comparto, nato nel cuore della Motor Valley da un'iniziativa congiunta del network nazionale di CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, UniCredit, e Fondazione di Modena per creare relazioni tra aziende e startup del settore mobilità.

Il programma, gestito da Plug and Play, anche in veste di investitore, e CRIT, è stato avviato nel 2021 e si appresta a lanciare la terza edizione nel 2023. Otto sono le startup che hanno preso parte al percorso, selezionate nel 2022 dopo una ricerca scrupolosa, tra centinaia di realtà che hanno presentato la loro candidatura, e sono state protagoniste di un Expo Day che si è tenuto Giovedì 20 ottobre in Florim Gallery, il grande e moderno spazio multifunzionale di Florim Ceramiche S.p.A SB - a Fiorano Modenese.

L’appuntamento Expo 2022 rappresenta il culmine di un programma di accelerazione durato cinque mesi, in cui sono state finanziate e accelerate le realtà ritenute più innovatrici del panorama Automotive italiano in tutte le fasi del ciclo di vita: dal design, al prodotto, fino al manufacturing. L’evento ha riunito le aziende leader del settore che hanno avuto modo di confrontarsi sui trend del futuro e sulle innovazioni del mercato, ma anche esperti di mobilità ed investitori alla ricerca di nuovi talenti nel panorama automotive.

L’appuntamento segna anche l’inizio della cosiddetta Call for Applications per il 2023, che chiuderà il 29 gennaio 2023: in questo frangente di tempo le startup interessate a ricevere l’investimento Motor Valley Accelerator ed a partecipare al prossimo programma di accelerazione potranno inviare la propria candidatura sul sito ufficiale www.motorvalleyaccelerator.com. L’obiettivo di Motor Valley Accelerator è la continua ricerca di nuovi talenti da scoprire e incentivare. Nel mese di maggio 2023, durante il Motor Valley Fest che animerà la città di Modena, le nuove startup selezionate avranno l’occasione di presentare i propri progetti ai partner dell’acceleratore e ai leader dell’industria.

Durante l’Expo Day, il Prof. Francesco Leali della Motorvehicle University of Emilia-Romagna ha aperto il pomeriggio discutendo del futuro della mobilità e dei finanziamenti di cui le startup necessitano. Tendenze del mercato, cambiamenti e approfondimenti, analizzando anche il punto di vista degli investitori. Riccardo Patrese ed Emanuele Pirro, portando sul palco le loro esperienze automobilistiche, hanno proposto invece il punto di vista dall’abitacolo nei confronti dell’evoluzione e della preparazione atletica dei piloti di Formula 1 con le costanti sfide che il mondo delle corse presenta, evidenziando le differenze rispetto al passato. A seguire, Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs, Unipol Gruppo, ha presentato The Urban Mobility Council, iniziativa promossa dal Gruppo Unipol che ha come obiettivo quello di fare sintesi tra stakeholder istituzionali, università e aziende impegnate a costruire una mobilità sostenibile.

Il think tank è stato ospite dell’EXPO con la tavola rotonda “L’innovazione e il contributo delle startup per la transizione verso la mobilità sostenibile. Scenario, sfide e opportunità per il sistema Paese”, alla presenza degli Assessori Andrea Corsini (Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-Romagna) e Ludovica Carla Ferrari (con deleghe a Città smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici della Città di Modena).

Al termine dei pitch delle startup, Cecile Pera, Founder e Director di Orovel Ltd, esperta di Automotive e e-Mobility con oltre 4 milioni di visualizzazioni ai contenuti presentati nell’ultimo anno sui suoi canali social, nel suo discorso sul tema "Battery Technologies, more than Cells", ha approfondito l’esigenza strategica di considerare le batterie a livello di sistema e non soltanto focalizzandosi sui singoli aspetti elettro-chimici per poterne aumentare performance e sicurezza.

“Motor Valley Accelerator è stato uno dei primissimi programmi con cui abbiamo inaugurato la Rete Nazionale Acceleratori CDP, che oggi conta più di 15 snodi su tutto il territorio”, commenta Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, “Per noi è motivo di grande soddisfazione vedere oggi i risultati del secondo batch di questo percorso, realizzato secondo i migliori standard internazionali da Plug and Play e CRIT con il supporto di tutti i partner che nel tempo si sono uniti a noi in questo viaggio che è ancora solo all’inizio. Come Fondo Acceleratori, continueremo a sostenere in migliori progetti anche nelle fasi successive del loro sviluppo”.