GiBi, la startup modenese del merchandising scolastico supera il milione di fatturato

Il brand modenese GiBi si gode i successi incassati nell'ultimo anno, in cui il fatturato ha spiccato il volo sopra quota 1 milione di euro, con più di 60.000 prodotti venduti e il coinvolgimento di oltre 300 scuole in Italia.

La strartup ha saputo ricavarsi un fetta di mercato interessante, esplorando un mercato finora poco conosciuto, quello dell'abbigliamento e del merchandising scolastico. Dai capi personalizzati ai agli annuari e le foto di classe, GIBI ha conquistato la fiducia e l'ammirazione di giovani rappresentanti d’istituto che e dalla sua nascita è entrata in contatto con più di 700 istituti scolastici.

"Abbiamo creato una strategia incentrata sul dare ai nostri clienti, gli studenti, quello che vogliono davvero: velocità, sostenibilità, trasparenza. Ecco perché con GIBI+ (plus), il nostro servizio premium, garantiamo consegna in 5 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine, imbustamento personalizzato e sostenibile dei prodotti di ogni singolo studente, divisi per classe, ed e-commerce personalizzato dove visualizzare i prodotti della propria scuola prima dell’acquisto", spiega l'azienda.

Un settore che, sospinto dal boom delle vendite online, sta diventando appetibile anche in Italia, dove a differenza di altri paesi le scuole non hanno mai investito particolarmente su questi aspetti legati al merchandising, spesso relegati alle iniziative di singoli studenti.

GiBi nel frattempo guarda avanti e annuncia il lancio di "Deep Dreams", un nuovo brand di costumi sempre rivolti al pubblico giovane e giovanissimo.