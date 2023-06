Carpi, Centrum ha festeggiato in trent'anni di attività

Centrum nasce nel 1993 nel settore della sicurezza per aziende, attività commerciali e privati presentandosi con lo slogan: “Una nuova azienda con 30 anni di esperienza”, essendo il frutto dell’attività pionieristica nel settore sicurezza svolta dai soci fondatori a partire dalla fine degli anni ’60. Grazie al know how maturato, alla collaborazione con risorse professionalmente competenti ed alla continua ricerca di prodotti tecnologicamente avanzati, Centrum è riuscita ad espandere la suaattività fino a diventare l’azienda leader per la sicurezza in Emilia Romagna.

La settimana scorsa a Villa Ascari di Carpi, a pochi passi dalla sede aziendale di via Puglie, si sono svolti i festeggiamenti per i 30 anni di attività. Un compleanno importate, alla presenza del primo cittadino, Alberto Bellelli, dei soci e delle loro famiglie, dei dipendenti, dei principali clienti e fornitori e della stampa.

Ad aprire la serata l’esibizione delle cheerleaders del Team Italia Ficec ICU, da poco tornate dalla Florida dove hanno disputato il campionato mondiale guadagnando il sesto posto. Presenti anche il Presidente della Polisportiva Nazareno Davide Testi e la referente delle Maddalena Bigarelli. Le ragazze hanno ricevuto un importante sostegno da parte di Centrum, che ha accettato di sponsorizzare la squadra permettendo alle giovani atlete di realizzare un vero e proprio sogno.

Il desiderio di essere presenti sul territorio ed investire nei giovani talenti è stato dimostrato anche con la consegna da parte del Dott. Giacomo Ferraresi di due assegni agli studenti Matteo Pini e Alessandro Marchesini dell’ITIS Da Vinci di Carpi, accompagnati dal dirigente scolastico prof. Marcello Miselli, dai professori Gualdi, Vidoni e Tallarico e dai compagni con i quali hanno lavorato per portare a termine i progetti proposti dall’Istituto.

A rendere ancor più piacevole e divertente la serata ci ha pensato Paolo Cevoli, con la travolgente simpatia dei suoi monologhi, toccando i temi dei giovani, della tecnologia, della scuola e della formazione. Tema quest’ultimo particolarmente caro a Centrum, che ha fondato la sua “Centrum Academy”, una scuola di Alta formazione interna con percorsi di specializzazione mirata, costante attività di ricerca e sviluppo, corsi di aggiornamento, webinar e pillole di formazione on line. L’obiettivo è anche il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio e in questo il Da Vinci ne ha sperimentato il progetto pilota con un corso di cybersicurezza on line, che ha consentito agli studenti di due classi di ottenere l’attestato di partecipazione al corso.

A chiusura della serata, sono state consegnate due targhe ricordo con le firme di tutti i dipendenti della società ai soci fondatori Remo Guandalini e Enrico Catellani.



"Investire sulla formazione: è questa la nostra visione. Vogliamo generare valore per i nostri Clienti, per i nostri collaboratori e per la comunità che ci circonda - hanno raccontato - per questo abbiamo creato la nostra Academy, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza ed il concetto di formazione continua, il vero punto di forza di un’azienda moderna. Il continuo interesse alla crescita professionale è alla base del processo di formazione, attraverso il quale Centrum aggiorna costantemente il proprio staff dando il giusto valore alle risorse. Guardiamo al futuro, abbiamo tantissimi progetti", ha raccontato Andrea Guandalini, Vice Presidente - ed è per questo che abbiamo appena aperto una sede a Milano.



Brindisi e dolci per terminare questo bellissimo compleanno per l’azienda, che nel 2023 consoliderà ulteriormente la propria presenza sul mercato attraverso nuove collaborazioni e progetti che si preannunciano davvero interessanti.