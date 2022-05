Sanità, Lifenet Healthcare rileva il Poliambulatorio Chirurgico Modenese

Lifenet Healthcare, gruppo attivo nel settore della salute ed in particolare nella gestione di ospedali e centri ambulatoriali, ha raggiunto un’intesa relativa all’acquisizione del 100% del Poliambulatorio Chirurgico Modenese, struttura privata attiva dal 1995 in città. Si tratta di centro privato in grado di fornire un’ampia gamma di competenze mediche specialistiche per diagnostica, day surgery, terapie e trattamenti per numerose patologie, nonché programmi specifici di monitoraggio e prevenzione.

Fiore all’occhiello del Poliambulatorio è l’oftalmologia, ambito nel quale il centro vanta posizioni di leadership. Grazie alla professionalità dei medici, alle dotazioni tecnologiche d’avanguardia e all’organizzazione efficiente, il Poliambulatorio Chirurgico Modenese è un punto di riferimento per il Centro-Nord Italia per l’oculistica e per una serie di altre discipline.

Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese collabora con circa 250 medici che operano presso due strutture operative situate nella città di Modena, generando un giro d'affari che nel 2021 ha superato i 15 milioni di euro.

Nell’ambito dell’operazione, Lifenet Healthcare ha acquisito anche il 100% di Modena Sanità S.r.l., società che detiene gli immobili strumentali presso i quali opera il Poliambulatorio Chirurgico Modenese.

“Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese” afferma Nicola Bedin - Amministratore Delegato e fondatore di Lifenet Healthcare - “rappresenta una storia di successo, costituita da persone di grande qualità, medici e non medici, che hanno saputo distinguersi per innovazione, capacità gestionale e visione imprenditoriale. Siamo ansiosi di poter lavorare insieme a tutti loro con Federico Nizzola, che continuerà a guidarne la gestione con la nostra piena fiducia”.

“L’ingresso di Lifenet Healthcare” replica Federico Nizzola, Amministratore del Poliambulatorio Chirurgico Modenese, “è un passo importante nello sviluppo della società. Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese ha nel proprio DNA la voglia di crescere e di migliorare, e ha visto in Lifenet - e soprattutto nella comprovata e pluriennale esperienza manageriale di Nicola Bedin in ambito sanitario - la certezza di essere sul percorso giusto per farlo. Entrando a far parte di una rete di strutture sanitarie altamente specializzate, caratterizzate da elevate competenze professionali, aumenteranno le nostre possibilità di crescita e si moltiplicheranno le sinergie utili alla salute e alla cura”.

Il Gruppo Lifenet Healthcare è già presente in Emilia Romagna con Piccole Figlie Hospital a Parma e Centro Medico Lazzaro Spallanzani a Reggio Emilia.