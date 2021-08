Crowdfunding, la startup modenese Dishcovery supera quot 600mila euro

I percorsi di incubazione d'impresa di ART-ER, continuano a dare risultati positivi alle start up che ne hanno usufruito. L'ultimo caso di successo è quello di Dishcovery, start up nata a Modena ma con sede operativa a Bologna, specializzata in strumenti digitali per il mondo della ristorazione, che offre una soluzione all-in-one in grado di gestire il menu digitale, per la vendita online delle portate e una piattaforma marketing per le campagne di promozione e fidelizzazione.

A pochi giorni dal lancio della campagna di crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, Dishcovery, ha raccolto 615.000 euro, superando il primo obiettivo di investimento della campagna che rimarrà aperta fino al 15 settembre.

La start up, fin dalla nascita nel 2018, è stata supportata da EmiliaRomagnaStartUp e incubata alle Serre di ART-ER e già in passato, grazie al servizio KICK-ER, aveva concluso in maniera positiva un primo round di finanziamento.

Dopo il periodo critico dovuto al lockdown che ha colpito in modo pesante proprio il mondo della ristorazione, i founder di Dishcovery, hanno rivisto il modello di business focalizzandosi su strumenti digitali al servizio del delivery e dei take away.

A poco più di un anno dal quel momento, oggi Dishcovery vanta 1 milione di utenti ogni mese ed opera con oltre 4.000 ristoranti. Oltre ad essere presente all'interno dei migliori locali d'Italia - tra cui Osteria Francescana - la startup ha intrapreso importanti collaborazioni con grandi multinazionali del mondo Food&Beverage. Fra queste, Coca-Cola e AB InBev, che distribuiscono i menù digitali Dishcovery ai loro clienti del mondo Ho.Re.Ca.