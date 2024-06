Flight&Fun, all’Aeroporto di Pavullo la fiera internazionale dei velivoli e della componentistica aeronautica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Torna a Pavullo la fiera internazionale di velivoli e componentistica aeronautica Flight&Fun. Organizzata da Aero Club Pavullo in collaborazione con Aero Expo Friedrichshafen, Aero Club d’Italia, Enac, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Camera di Commercio di Modena, Confindustria Emilia, Cna Modena, Confcommercio Modena, Confesercenti Modena, Lapam Modena, Coni Emilia-Romagna, Fondazione Modena, Fondazione Frignano, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Pavullo, Rotary Club Pavullo e del Frignano, Croce Verde di Pavullo, Piloti di Classe, Avioportolano, Vfr Aviation e Fly Europe TV, questa edizione promette di essere un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati del settore.

Forte del successo delle edizioni precedenti, Flight&Fun ha rafforzato il suo status di evento irrinunciabile per gli appassionati di aviazione, ed è sorta l’idea di ampliare l’orizzonte dell’evento rispondendo alle esigenze del settore aviation e alle opportunità ad esso collegate.

È stato presentato stamattina, presso la sede modenese di Confindustria Emilia, il programma dei quattro giorni (4-5-6-7 luglio) di iniziative che orbiteranno intorno all’Aeroporto civile statale Paolucci di Pavullo. Alla conferenza stampa erano presenti Riccardo Monti, responsabile dell’area Ambiente, sicurezza, energia e territorio di Confindustria Emilia; Roberto Gianaroli, presidente Aero Club Pavullo, Maria Costi, consigliera provinciale; Daniele Cornia, assessore al Turismo del Comune di Pavullo; Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena; Andrea Dondi, presidente del Coni Emilia-Romagna.

Si comincia giovedì 4 luglio con l’arrivo dei velivoli e delle aziende per l’allestimento. A seguire un aperitivo di benvenuto dedicato agli espositori.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio spazio alle visite agli stand e un fitto programma di conferenze e incontri che sarà possibile seguire sul sito web dell’evento: https://www.flightandfun.it/ .

Domenica 7, giornata conclusiva, show acrobatici con inizio alle ore 12.30, visite agli stand e la ripartenza dei velivoli.

Quest’anno, in collaborazione con Aero Expo Friedrichshafen, sarà offerta un’opportunità unica per gli espositori del settore, combinando il meglio di entrambi i mondi: il formato fly-in e di raduno dell’evento Flight&Fun e la rete globale e il prestigio di Aero Friedrichshafen. Il risultato è un evento e un’esperienza più ricca sia per gli espositori che per i partecipanti. Punto di forza dell’evento è la possibilità per i piloti di testare i velivoli direttamente sul campo. Questo approccio pratico consente agli espositori di dimostrare in prima persona i propri aerei, creando un’esposizione più coinvolgente ed efficace.

Anche per il pubblico sarà un’occasione imperdibile: appassionati e non potranno infatti accedere gratuitamente alle aree espositive, a diretto contatto con velivoli e piloti, oltre ad assistere a spettacoli air show, decolli e partenze accompagnati dalla tipica cucina emiliana, il tutto immersi in uno splendido spazio verde pedonale.