Formigine. Il Gruppo SITI-B&T acquisisce il 70% delle quote della Mec Abrasives

Il Gruppo SITI-B&T, produttore di impianti per l’industria ceramica mondiale con sede a Formigine, guarda al futuro con l’acquisizione del 70% delle quote societarie della Mec Abrasives, azienda con sede a Verona. Tarozzi: " Una strategia di crescita volta a migliorare l'offerta commerciale sul mercato"

Il Gruppo SITI-B&T, produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale con sede a Formigine e quotata sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto attraverso la propria Diatex, un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% delle quote societarie della Mec Abrasives, azienda con sede a Verona.

Mec Abrasives, attiva nella produzione di abrasivi per la lappatura di prodotti ceramici nel 2019 ha sviluppato un fatturato di 926mila euro, con un Ebitda pari al 27% dei ricavi. Per l’acquisto del 70% delle quote societarie, verranno corrisposti 860mila euro al closing e 365mila euro in due rate annuali. È inoltre prevista un’opzione per il rimanente 30% delle quote societarie.

“Questa operazione – commenta Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato di SITI-B&T Group – si inquadra nella strategia di crescita del nostro Gruppo e va a realizzare il completamento della gamma produttiva, nello specifico abrasivi per il processo di lappatura ceramica. Le competenze tecniche di questa nuova realtà potranno svilupparsi attraverso il network commerciale del Gruppo, ed allo stesso tempo Diatex sarà in grado di ampliare la propria offerta commerciale sul mercato”.

L’acquisizione delle quote di Mec Abrasives verrà perfezionata entro il mese di marzo 2021 da parte della società Diatex, attiva nella produzione di utensili per la finitura di prodotti ceramici.

La modenese SITI-B&T Group propone soluzioni tecnologiche con una particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e del rispetto per l’ambiente. Garantisce alla clientela un servizio completo e personalizzato che include l’assistenza tecnica per l’istallazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle linee di produzione. Nel 2019, SITI-B&T Group ha registrato un volume di vendite pari a 175 milioni di euro, con una quota export del 90% ed investimenti in R&D per 7 milioni di euro.