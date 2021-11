Forni a idrogeno, SITI B&T guida la transizione energetica nel distretto ceramico

La ricerca di SITI B&T Group accelera puntando forte sulle nuove tecnologie hydrogen-based per accompagnare i produttori ceramici verso la transizione energetica. L’avvio di un processo di progressiva sostituzione del tradizionale metano con blend di gas a base di idrogeno consentirà di abbattere ulteriormente l’utilizzo di combustibili fossili e le emissioni atmosfera.

Le macchine termiche SITI già oggi sono Hydrogen Ready, cioè pronte per i primi livelli di mix di idrogeno dalla rete di distribuzione. Nel 2021 è stato avviato un progetto di sviluppo di macchine termiche alimentate con un blend spinto di combustibili tradizionali ed idrogeno attraverso il quale SITI B&T si pone un obiettivo molto ambizioso: mettere a disposizione dei suoi clienti una tecnologia di cottura eco-friendly e carbon free entro i prossimi tre anni.

Nel frattempo, con l’aumento considerevole dei costi del gas metano, è vitale per i produttori ceramici pensare a come ridurre i consumi energetici nel più breve tempo possibile, per non perdere competitività e redditività. Pioniere del tema energia nel settore macchine per ceramica, SITI B&T Group oggi è in grado di offrire soluzioni che efficientano i processi delle macchine termiche.

Uno dei maggiori produttori europei ha creduto nell’innovazione SITI B&T sostituendo un forno tradizionale esistente con un forno bicanale Titanium, che gli ha permesso di ridurre drasticamente i consumi e di risparmiare da subito oltre 700.000 mila euro su base annua. Dal lancio sul mercato sono stati installati più di 100 forni di questo tipo presso i principali produttori ceramici mondiali, dei quali più della metà in Europa ed il resto in tutto il mondo, compresi Brasile, Centro America, Russia ed Asia.

Grazie ai continui investimenti in R&D (5% del fatturato annuo) ed ai numerosi brevetti di invenzione, SITI B&T Group si conferma un partner tecnologico all'avanguardia, in grado di guidare il settore verso nuovi orizzonti tecnologici con la massima attenzione al tema della sostenibilità.