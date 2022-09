Analisi del Mercato del lavoro, a Modena il Forum One Lavoro di Wolters Kluwer:

Appuntamento con l’XI Forum One Lavoro “Il mercato del lavoro tra opportunità di crescita e crisi da superare”, organizzato da Wolters Kluwer con la collaborazione di Dottrina Per il Lavoro, che si terrà mercoledì 28 settembre alle 9.30 a Modena, presso il Forum Monzani, e in live streaming. Grazie al contributo di esperti in materia di lavoro, il Forum rappresenta un’occasione per fare il punto sulle aspettative per il 2023 nonché sulle novità già operative o di prossima vigenza, sulla loro corretta applicazione e su come influiranno sui rapporti di lavoro.

Dopo i saluti introduttivi di Paola Maiorana, Direttore IPSOA Scuola di formazione - Wolters Kluwer Italia, spazio agli interventi di approfondimento da parte degli esperti tra cui Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito dottrinalavoro.it; Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni; Bruno Giordano, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Raffaele Guariniello, già Dirigente del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica di Torino, e Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Seguiranno i tavoli tecnici in cui si affronteranno diversi temi, tra cui le novità in materia di ammortizzatori sociali, di sicurezza sul lavoro, di conciliazione vita/lavoro, di lavoro agile e di modifica dei contratti individuali di lavoro. Prenderanno parte ai lavori anche Roberto Camera, Funzionario dell'Ispettorato del Lavoro e Curatore del sito DottrinaLavoro.it; Arturo Maresca, Professore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”.

Il Forum si concluderà con la tavola rotonda “Salario minimo - opportunità di crescita o freno alla contrattazione collettiva?” che vede la partecipazione degli ex Ministri del lavoro Cesare Damiano, Elsa Fornero, Tiziano Treu oltre a sindacalisti, associazioni datoriali e professionisti.

Per iscriversi https://info.wolterskluwer. com/EV-ForumOneLAVORO-2022-Lp# foum