Confapi Emilia, Graziella Bellotti eletta nuova vicepresidente

Graziella Bellotti, titolare di A.B.C. Bilance di Campogalliano, è stata eletta ieri all’unanimità dal consiglio direttivo di Confapi Emilia nuova Vicepresidente dell’Associazione in rappresentanza dei territori di Reggio Emila, Modena e Bologna. Graziella Bellotti sostituisce così il Vicepresidente uscente, Gianfranco Lusuardi.

La nuova Vicepresidente ha ricoperto in passato diversi ruoli: dopo aver fatto parte della giunta nazionale dei Meccanici di Confapi, è stata vicepresidente di Unionmeccanica Emilia e oggi è anche consigliera di ConfapiD – Gruppo Donne Imprenditrici di Confapi Emilia.

L’esperienza più che ventennale di Graziella alle attività dell’Associazione la rendono oggi una delle migliori conoscitrici di Confapi Emilia nonché una solida presenza all’interno del consiglio e della struttura tutta.

Così Graziella Bellotti ha commentato la nomina ricevuta: "Non so dire quale onore sia per me aver ricevuto la proposta di diventare Vicepresidente, proposta che accetto con orgoglio in virtù del forte legame che mi lega all’Associazione. Da Confapi ho sempre ricevuto profondi stimoli che mi hanno aiutata a crescere e a migliorarmi. Il confronto con realtà imprenditoriali come la mia e con le istituzioni locali e nazionali è sempre fonte di arricchimento per un imprenditore. Sono pronta a vivere questa nuova esperienza al fianco del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo".

"Sono felice di avere al mio fianco Graziella – ha commentato Giovanni Gorzanelli, Presidente di Confapi Emilia – una figura importante per l’Associazione di cui ho grande stima e che apprezzo per tenacia e professionalità. In bocca al lupo Graziella!".