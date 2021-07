Indumenti da lavoro horeca, la carpigiana Giblor’s entra a fare parte del Gruppo Rossini Trading

Giblor’s, storica azienda di Carpi, fondata nel 1977 e guidata dalla famiglia Giberti, rappresenta un’eccellenza italiana nel settore dei capi da lavoro di alta gamma per il mondo ho.re.ca, mercato che rappresenta il 70% del suo fatturato complessivo.

Negli anni l’azienda ha consolidato una forte presenza sul territorio nazionale grazie ad una importante rete di rivenditori, accordi distributivi e 30 punti vendita in franchising. Allo stesso tempo Giblor’s ha saputo coniugare alla crescita sul territorio nazionale anche una crescente presenza in ambito internazionale, in particolare in Europa.

L’accordo per il trasferimento del 100% della società carpigiana è stato formalizzato la settimana scorsa, e consentirà di rafforzare, in continuità con tradizione ed eccellenza delle due aziende, la presenza sul territorio nazionale.

Rossini Trading Spa, è un’azienda bergamasca attiva da cinquant’anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo ho.re.ca controllata dalla famiglia Rossini.

Giblor’s, il cui attuale management continuerà a guidare l’azienda, si integrerà sinergicamente con l’esperienza e il know-how del gruppo Rossini e insieme alla nuova proprietà opererà quotidianamente nella gestione, conservando quell’attenzione ai clienti, collaboratori, fornitori e agenzie che da sempre la contraddistingue e che ne ha determinato il successo, rendendola un punto di riferimento del settore.

La famiglia Giberti è stata assistita dallo Studio Rinaldi di Modena, nelle persone dei partner Gian Luca Lanzotti e Mattia Toni, per gli aspetti negoziali, finanziari e tributari, e dallo Studio BonelliErede di Milano, nella persona dell’avv. Angelo Bonetta, per gli aspetti legali.