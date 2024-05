Human Maple, la start up modenese che ricicla i mozziconi di sigarette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

É di Castelfranco Emilia la start up che ha brevettato un sistema per riciclare i mozziconi di sigaretta e trasformarli in materiale per imbottitura di piumini, cuscini da stadio, portachiavi e altri oggetti per i quali oggi vengono utilizzati principalmente derivati del petrolio. Si chiama Human Maple (in italiano, acero umano) ed è stata fondata da sette giovani che “vogliono migliorare il nostro pianeta, iniziando da piccoli gesti”, come scrivono sul loro sito.

Oggi a Bologna è stato installato il primo posacenere che ricicla i mozziconi di sigarette. Il costo è coperto da Emil Banca, che ne ha installato uno analogo anche davanti a Mug, il suo hub dell’innovazione.

"Emil Banca ci ha supportati nel nostro percorso imprenditoriale e ora è diventata a tutti gli effetti un nostro cliente: per noi è meraviglioso", afferma Ali Benkouhail, co-fondatore e amministratore delegato di Human Maple. In attesa che sia pronto lo stabilimento che la start up sta costruendo a Modena, attualmente le “cicche” recuperate vengono stoccate, ma grazie al procedimento brevettato dai giovani imprenditori esse torneranno a nuova vita creando un'economia circolare della sigaretta.

Human Maple ha ideato la campagna #Riciccami, con la quale fornisce ai locali convenzionati il posacenere, la manutenzione, raccolta e riciclo delle cicche, sia di quelle classiche a combustione, sia degli stick delle moderne sigarette elettroniche.

Il successo della campagna è frutto anche del marketing che ha deciso di utilizzare dei posaceneri con una grafica accattivante e che propongono ai fumatori simpatici sondaggi a cui partecipare scegliendo il “buco” in cui infilare la cicca invece che buttarla a terra. .

Human Maple ha già convenzioni (dal costo di qualche centinaio di euro all’anno) con oltre 130 locali, compresi una ventina di centri commerciali, dalla Lombardia alla Puglia, dai quali ha già recuperato complessivamente oltre mezza tonnellata di mozziconi.

"Ci siamo conosciuti durante un nostro evento dedicato alle start up e ci è piaciuta l’idea - racconta Matteo Passini, direttore generale di Emil Banca – Perciò abbiamo deciso di sostenerli, sia sottoscrivendo i contratti dei due posaceneri, sia con servizi, consulenze e relazioni per accompagnarli nella loro crescita. Speriamo che anche a Modena arrivino presto posaceneri come questo".