ICT e Data Center, Ing.Ferrari acquisisce il controlli di Techlan srl di Carpi

Ing.Ferrari S.p.A., azienda specializzata in costruzioni, impianti e service manutentivo fondata nel 1917, nell’ambito del proprio piano industriale che prevede una crescita costante sia per linee interne che esterne ha acquisito la maggioranza delle quote societarie di Techlan srl, società con sede a Carpi.

Techlan Srl, fondata nel 1997, da più di vent’anni accompagna realtà produttive a elevata complessità lungo il processo di trasformazione digitale. L’offerta ICT, composta da un mix di tecnologie dei più importanti leader di mercato e di dispositivi pensati dal proprio centro di R&D, abilitano l’automazione, la sicurezza, la comunicazione e l’efficienza di alcune delle principali industrie italiane.

Per Ing.Ferrari S.p.A. l’acquisizione si inserisce in una fase di importante sviluppo del gruppo, che già comprende Sae Scientifica (Milano) dal 2018 e Team.Clima (Bologna) dal 2019, permettendo un ulteriore ampliamento nel settore dei servizi impiantistici, da sempre focus del core business aziendale.

“Con l’acquisizione del 60% delle quote di Techlan, Ing.Ferrari S.p.A. continua il suo percorso di crescita per linee esterne iniziato nel 2018 e che da piano industriale porterà il fatturato consolidato nel 2024 a 180 M€.” dichiara Francesco Ferrari, Amministratore Delegato di Ing.Ferrari S.p.A. “Siamo convinti che l’integrazione delle attività core di Ing.Ferrari S.p.A. con quelle di Techlan s.r.l. oltre ad aumentare notevolmente il portafoglio dei servizi offerti di entrambe le società, ci consentiranno di sfruttare al meglio anche le risorse presenti nel nuovo PNRR. Sono contento che i due soci attuali di Techlan rimangano in azienda con ruoli manageriali apicali per condividere e guidare lo sviluppo del brand. Techlan integrerà verticalmente i processi di Ing.Ferrari grazie al proprio know how tecnologico, che è costituito sia da hardware che da software attivi nell’Industrial IoT e nell’ambito della manutenzione predittiva ed orizzontalmente incrementando i clienti serviti grazie alla rete commerciale di Ing.Ferrari S.p.A. E’ nel DNA di entrambe le imprese lavorare con le più importanti aziende industriali accompagnandole nella trasformazione digitale attraverso una miglior gestione dei dati per migliorare i processi produttivi. “

“Abbiamo fatto un ulteriore e fondamentale passo avanti nel nostro percorso di crescita e patto stilato in passato tra noi due.” Dichiarano Danny Bruognolo e Ciriaco Martignetti, amministratori di Techlan Srl.

“Ing. Ferrari SpA rappresenta il miglior partner industriale possibile in linea con il nostro progetto di crescita di Techlan per strategia, solidità finanziaria, esperienza e professionalità. Il loro investimento rappresenta per noi la conferma del valore delle nostre persone, competenze, dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi di Techlan Srl e rafforza la nostra motivazione a realizzare il piano di crescita sia organica che per acquisizioni. Un ringraziamento a tutto il team ed ai professionisti per l’instancabile lavoro svolto che ha permesso di realizzare questo importante risultato.”

Le attività svolte dalle società del gruppo e il portafoglio ordini di Ing.Ferrari S.p.A. porteranno nel 2021 il fatturato consolidato a oltre 130 milioni di € con un organico circa 340 dipendenti.

L’operazione è stata seguita per Ing.Ferrari S.p.A. dal Dott. Claudio Gandolfo di Studio Consulta e dai professionisti di Studio Colizzi Associati, con due diligence seguita dalla società Analisi S.p.A. Per Techlan Srl l’operazione è stata seguita da Studio Zenith e Studio Avvocati Associati Leoni –Luppi.