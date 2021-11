Unione Autoscuole Carpi, taglio del nastro per la nuova sede

Circa trecento le persone intervenute ieri, sabato 27 novembre, alla festa di inaugurazione della nuova sede di Unione Autoscuole Carpi, in via Ariosto 16/a.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, che ha anch’egli conseguito la patente presso l’Autoscuola: “Molto bello inaugurare questa nuova sede, che abbiamo visto che è molto più grande, in grado di offrire un servizio importante a tutta la città. È anche molto bello registrare il fatto che sia un’attività passata da generazione a generazione, che significa avere passione, tenere a ciò che fai, avere un volto da spendere, avere credibilità: quando si riesce a passare bene il testimone significa che ci si è impegnati davvero, diventando un punto di riferimento non soltanto dal punto di vista imprenditoriale, ma per tutti. Mi fa piacere che sia anche in una posizione molto bella, che sorge poco distante da quello che diventerà Parco Lama. Il fatto che queste vetrine continuino a essere illuminate rappresenta un segnale importante, che fa si che questa resti una zona accogliente della città, anche grazie al vostro coraggio di fare impresa ”.

Commossi i quattro Soci Barbara Carra, Giuliano e Roberto Cattini e Fabio Andreoli. Quest’ultimo, nel giorno del suo compleanno, prima del taglio del nastro, ha salutato i presenti: “Abbiamo vissuto davvero molte emozioni nel corso di una storia che ha oltre quarant’anni, e siamo felicissimi, e soprattutto grati a tutto il nostro staff, che ha reso possibile questo bel momento. Siamo una grande famiglia, e sono contento che qui, oggi, a inaugurare con noi, ci sia il mio ex allievo Alberto Bellelli”.

La realtà nata oltre quarant’anni fa, nel 1978, dalla fusione di quattro autoscuole, rappresenta un punto di riferimento per il territorio, sia di Carpi che dell’area nord della provincia di Modena.

Nella nuova sede - che gode di spazi assai ampi ed è dotata di strumenti tecnologici adatti alle esigenze della didattica - sarà collocata, oltre alla sede dell’Autoscuola Nord (precedentemente ubicata di via De Amicis), anche l’Agenzia di pratiche auto.

Restando anche attiva la sede dell’Autoscuola Sud, in via Lenin, che manterrà anche il locale appositamente adibito alle visite mediche.