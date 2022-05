Prignano, rinovato e ampliato il caseificio San Lorenzo

E’ stato inaugurato questa mattina a Prignano, dopo consistenti lavori di ampliamento e ristrutturazione, il Caseificio San Lorenzo punto di riferimento dell’Appennino modenese per la produzione di Parmigiano Reggiano. All’evento con il Presidente del Caseificio, Luca Bonvicini, il Sindaco di Prignano, Mauro Fantini, hanno presenziato il responsabile della Coldiretti montana Angelo Vescogni, il Presidente e il Direttore di Coldiretti Modena, Luca Borsari e Marco Zanni e il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna e del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli.

I lavori, che – informa Coldiretti Modena – sono stati possibili grazie ai contributi dei progetti di filiera finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna, hanno interessato l’intera linea produttiva con l’introduzione di nuove attrezzature innovative (sono state aggiunte diciotto nuove caldaie) che hanno consentito di raddoppiare la quantità di latte lavorato per la produzione di Parmigiano Reggiano, sia convenzionale che biologico. Una particolare attenzione, nel corso della ristrutturazione, è stata posta al risparmio delle risorse idriche ed energetiche oltre che all'impiego di combustibile ecologico.

“L’ampliamento di una struttura produttiva con i suoi riflessi economici e occupazionali – ha sottolineato il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – è un avvenimento di estrema importanza soprattutto in un territorio come quello montano dove è importante mantenere il presidio per evitare spopolamento e degrado ambientale. Il Caseificio San Lorenzo poi, caratterizzato da una compagine sociale particolarmente giovane (la quasi totalità dei soci ha meno di 50 anni) è davvero un’eccellenza che contribuisce a tenere alto il nome dell’agroalimentare modenese e, in particolare, di uno dei suoi prodotti più famosi, il Parmigiano Reggiano”.