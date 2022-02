Doppia inaugurazione per Conad, aprono oggi i negozi alla Madonnina e a Nonantola

Giornata importante per Conad Nord Ovest, che inaugura due nuovi punti vendita sul territorio modenese. A Modena, nel quartiere Madonnina, apre il Conad di via Emilia Ovest e a Nonantola inaugura il nuovo Conad di via Provinciale Est.

“La nascita di questo supermercato è per la nostra società la più bella conferma della storia dell’insegna Conad nel quartiere Madonnina – dichiarano i Soci del Conad di via Emilia Ovest Andrea Barbieri, Christian Raimondi e Donatella Loschi – Nel 1976 abbiamo aperto il nostro primo punto vendita e già dai primi anni la nostra socia Donatella Loschi faceva parte della squadra che ha tramandato di generazione in generazione la gestione del punto vendita. Nel 2000 è stato aperto il Conad City di via Amundsen e finalmente, dopo 46 anni, siamo riusciti a realizzare questa moderna struttura. Abbiamo voluto investire in questo quartiere con grande convinzione, costruendo un’importante pista ciclabile e riqualificando l’area con nuovi parcheggi e con l’abbellimento dell’area verde. Come società siamo attivi da sempre con la polisportiva Maritain e con la parrocchia, perché crediamo che supportare le associazioni del territorio sia il modo migliore per condividere con la cittadinanza i successi ottenuti e che speriamo si confermino negli anni”.

“Siamo felici e orgogliosi di intraprendere questa avventura da Soci dopo anni di lavoro in Conad – affermano i Soci del Conad di Nonantola Anna Maria Speciale e Paolo Caligari – vogliamo portare la nostra esperienza, la professionalità maturata in questo nuovo punto vendita a Nonantola, con un’attenzione particolare ai reparti freschi: l’ortofrutta, i salumi e formaggi, la panetteria, la macelleria e la pescheria a libero servizio, sempre con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un servizio di qualità”.

Conad di via Emilia Ovest

Il nuovo punto vendita è frutto di un ambizioso progetto di recupero edile che ha previsto la bonifica totale di un’area abbandonata, a ridosso di un’ampia area scolastica e nei pressi del centro sportivo e parrocchiale Madonnina, restituendo alla città uno spazio riqualificato che da tempo versava in stato di abbandono. L’intervento ha determinato anche un forte impulso alla modernizzazione e all’ampliamento del sistema della mobilità grazie alla costruzione di una nuova strada e una pista ciclabile per facilitare la viabilità cittadina e l’avvicinamento dal centro al supermercato. Non solo attenzione al territorio, ma anche alla comunità che lo abita con importanti collaborazioni con enti e associazioni cittadine.

Il supermercato si sviluppa su una superficie di 1.350 mq, conta 6 casse tradizionali, 4 self-check-out e 2 torrette per il pagamento e impiega 40 addetti, di cui 18 nuove assunzioni. Il punto vendita, inoltre, dispone di un parcheggio auto coperto all’interno del quale sono posizionate le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, oltre ad una rampa d’accesso per le persone con disabilità. Il nuovo Conad di Modena accetta i buoni pasto e i buoni celiachia dispone del servizio “Spesa al volo”, mette a disposizione dei clienti carrelli e cestini con manico antibatterico ed è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0593367232. Nel giorno di apertura sono previste numerose promozioni per i clienti.

Conad di via Provinciale Est a Nonantola

Il nuovo Conad di via Provinciale Est si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita dispone di 4 casse tradizionali ed impiega 15 addetti, di cui 10 nuove assunzioni. Il supermercato dispone di un parcheggio con oltre 40 posti, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia. Il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 8:30 alle 13:00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 059541116.

Nel giorno di apertura sono previste numerose promozioni per i clienti, oltre ad una shopper omaggio targata Conad.