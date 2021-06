Castelfranco, inaugurata la nuova Farmacia Comunale Del Forte

Inaugurata questa mattina la Farmacia Comunale Del Forte in via Castiglione 33 a Castelfranco Emilia. Aperta al pubblico già da marzo scorso in pieno lockdown, ora finalmente, alla luce dell’allentamento delle restrizioni, è arrivata anche la cerimonia di taglio ufficiale del nastro per questa nuova farmacia che va così ad aggiungersi alla quella storica presente presso il centro commerciale "Le Magnolie", da venti anni ormai a disposizione della cittadinanza.

“La prelazione su questa seconda farmacia era stata esercitata da tempo, nel 2017, ma nel 2021, in concomitanza con la situazione emergenziale – ha spiegato il vice Sindaco nonché Assessore al Welfare Nadia Caselgrandi - si è deciso di fornire un ulteriore supporto concreto alla cittadinanza con l'apertura e l'allestimento in tempi brevissimi di questo nuovo presidio sanitario sul territorio. I tanti servizi attivati dalla nuova farmacia andranno così a completare quelli della Farmacia Comunale Le Magnolie, collocandosi in una parte importante del territorio: il quartiere Mezzaluna. Negli anni – ha poi aggiunto - quest’area ha visto diversi ampliamenti ed è ancora oggi in espansione. Nasce dunque a tutti gli effetti un nuovo servizio di prossimità, importante soprattutto per le fasce più deboli ed anziane che potranno così accedere più facilmente ai servizi messi a disposizione, e contestualmente prende corpo anche una maggiore copertura per la città nel suo insieme”. La farmacia Del Forte presenta infatti diversi servizi a disposizione dei cittadini. Fra questi una novità in particolare per tutto il nostro territorio: l’Armadio della salute, il Locker Del Forte. Si tratta di un espositore armadio posto all’esterno della farmacia, il primo in tutta la provincia, sempre attivo per permettere il ritiro e l’eventuale pagamento, in qualsiasi momento, di quanto ordinato, on line o per telefono.

“Come Amministrazione comunale – ha infine sottolineato Nadia Caselgrandi - siamo convinti dell’importanza di questo presidio e di queste nuove opportunità per migliorare e sostenere il benessere dei nostri cittadini. Colgo l’occasione, anche a nome del Sindaco Giovanni Gargano, per ringraziare lo staff comunale e la Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio, Dott.ssa Simona Lodesani, che ne hanno permesso l’apertura in tempi davvero molto rapidi, ma anche il personale stesso della farmacia, a partire dalla sua responsabile Dott.ssa Genni Moretto, per quanto fatto in fase di allestimento e ancor più per il servizio offerto alla nostra comunità”.