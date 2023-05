Inaugurato il dodicesimo Fineco Center emiliano a Mirandola

Un nuovo Fineco Center a Mirandola è stato inaugurato nella serata di ieri alla presenza dell’Assessore alla promozione del territorio Fabrizio Gandolfi e del Consigliere comunale Marian Lugli. Un’occasione per i tanti ospiti intervenuti di incontrare di persona l’area manager Fineco dell’Emilia Marco Lorenzoni, il Group manager Giovanni Costantino e gli altri consulenti operativi nella nuova sede di Piazza Mazzini: Matteo Molinari e Rudy Romagnoli. Con questa nuova apertura, che porta a 12 i Fineco Center sul territorio emiliano, si rafforza il presidio della rete Fineco sull’area dove operano 7 Group Manager che coordinano in totale circa 90 Personal Financial Advisor.

“Siamo certi che il nuovo Fineco Center di Mirandola diventerà rapidamente un punto di riferimento per le famiglie e gli imprenditori sul territorio, da cui riscontriamo una crescente richiesta di consulenza. Grazie alle competenze dei nostri professionisti, siamo in grado di offrire loro un ampio ventaglio di servizi e soluzioni per gestire al meglio i risparmi, anche nelle fasi di mercato più complesse” commenta l’Area Manager Marco Lorenzoni. Sono 428 i Fineco Center in tutta Italia, mentre la Rete dei consulenti finanziari, guidata dal Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.900 professionisti.