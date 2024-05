Apre anche a Modena un punto vendita Legami, brand di successo del gift and stationery

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il nuovo punto vendita del brand Legami apre le porte il 10 maggio in Via Emilia Ovest, all’interno del Centro Commerciale Grandemilia. Legami è il brand italiano leader del mondo gift and stationery con un universo di 5.000 prodotti suddivisi in 16 mondi: dagli accessori per la casa a quelli tech, dai prodotti per il travel agli articoli per il beauty, i giochi vintage e gli articoli di cancelleria.

Nato nel 2003, Legami è oggi presente in 70 Paesi, con 60 Boutique monomarca in Italia, più di 500 corner e migliaia di punti vendita autorizzati. A Modena sono previste 5 nuove assunzioni per gestire il nuovo punto vendita di 80 mq.

“LEGAMI nasce per creare relazioni fra le persone e gli oggetti di uso quotidiano che ci circondano. Da sempre, la nostra mission è offrire prodotti sempre nuovi e originali, capaci di stimolare emozioni e sentimenti positivi nelle persone che li acquistano o in chi li riceve in regalo - commenta Alberto Fassi, fondatore e anima creativa di LEGAMI”.

“Vogliamo che le nostre Boutique siano un luogo dove chiunque entri possa vivere un’esperienza unica, soddisfacente e sorprendente, e uscire ogni volta col sorriso.” - prosegue il CEO – “I nostri prodotti parlano di esplosione delle diversità perché siamo aperti a tutte e tutti, dai bambini agli adulti. Vogliamo che ognuno possa esprimere liberamente sé stesso, la propria unicità e quello che prova, in qualunque momento o fase stia attraversando”.

Lo scorso luglio 2023, Legami S.p.A. Società Benefit ha annunciato l’ingresso nella compagine azionaria di DeA Capital Alternative Funds SGR, con il fondo Flexible Capital, entrato per supportare la trasformazione, la crescita e il processo di sviluppo in chiave di sostenibilità ambientale e sociale.