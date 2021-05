Inaugura anche a Modena Löwengrube, locale in tipico stile bavarese

Data posticipata a causa della pandemia, ma dalla prossima settimana il ristorante di via Emilia Est entra in funzione. Sarà il più grande d'Italia

Il gruppo Löwengrube-Original München apre a Modena il suo ristorante-birreria "più grande d'Italia". L'appuntamento, segnala l'azienda, è per venerdi' 14 maggio alle 12.30. L'apertura di Modena, la seconda in Emilia-Romagna della catena italiana di birrerie dopo quella di Bologna, avviene "in un periodo particolarmente complesso per la ristorazione italiana: un bellissimo segno di rinascita ad opera di un gruppo di imprenditori che credono nel futuro del territorio", segnalano in casa Löwengrube.

Per l'occasione saranno presenti i fondatori del franchising Löwengrube, Pietro Nicastro e Monica Fantoni.

Il locale darà lavoro a una sessantina di addetti, che si aggiungono alle oltre 350 persone impiegate in tutta Italia sommando i locali gestiti direttamente dai fondatori e dai numerosi affiliati che dal 2014 (anno di fondazione del franchising) hanno deciso di investire in questo promettente format di ristorazione, moltiplicando i punti vendita da nord a sud Italia, nelle città, stazioni, aeroporti, outlet e centri commerciali.