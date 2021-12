Castelfranco Emilia, inaugura il nuovo ristorante McDonald’s

Il nuovo ristorante McDonald’s di Castelfranco Emilia aprirà domani, giovedì 23 dicembre. Il locale, appena realizzato, è situato in via Caracci, a ridosso della Via Emilia, nell'area urbanizzata di recente per ospitare un polo commerciale. Nel ristorante sono state assunte 40 persone.

Il nuovo locale, dotato di 155 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive e McCafé. Potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors tutti i giorni dalle 07:00 alle 01:00. Con gli stessi orari sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

Per il ristorante di Castelfranco Emilia sarà inoltre attivo il servizio McDrive, operativo tutti i giorni dalle 07:00 alle 01:00. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.