Fiorano Modenese, inaugurato il nuovo puinto vendita della catena MD 

A poco più di una settimana dalla presentazione del piano di sviluppo 2021, MD apre il nuovo punto vendita a Fiorano Modenese, 21° punto vendita in Emilia Romagna

Inaugurato ufficialmente alla presenza del sindaco Francesco Tosi e dalla vice sindaca Morena Silingardi, ha aperto i battenti oggi il nuovo punto vendita MD di Fiorano Modenese, l’8° in provincia di Modena, il 21° in regione. Venti i dipendenti dello store, nei ruoli di store manager, vice store manager, assistenti e addetti alla vendita, età media 30 anni, residenti a Fiorano o nei comuni limitrofi.

Situato in frazione Ubersetto sull’importante asse di via Giardini, lo store insiste su un’area vendita di proprietà di circa 1200 mq con un parcheggio clienti da 120 posti auto e sarà aperto dalle 8 alle 20 con orario continuato dal lunedì alla domenica.

A Fiorano Modenese l’offerta di prodotti tipici rappresenta bene il territorio emiliano-romagnolo, uno dei più ricchi del panorama enogastronomico italiano: dal classico Squacquerone di Romagna DOP alla Piadina DOP, dai ciccioli montanari (la famosa cicciolata, salume parmense tanto caro a Giovanni Guareschi, l’autore degli indimenticabili Peppone e Don Camillo, da dedicargli un intero racconto) agli immancabili Tortellini, dalla Mortadella di Bologna IGP all’Aceto Balsamico di Modena IGP. Il sapore dell’Emilia Romagna è anche nei vini Lambrusco Grasparossa DOP, Trebbiano frizzantino IGP o Pignoletto DOP. Tutte specialità regionali della linea Lettere dall’Italia® - il marchio privato MD che identifica una selezione di eccellenze gastronomiche certificate DOP, DOC e IGP.

Cresce l’attenzione di MD a rispondere ai bisogni di un consumatore sempre più consapevole, maturo e attento al rapporto tra qualità e prezzo o alle proprietà nutrizionali e salutiste dei cibi o con regimi alimentari speciali. Anche a Fiorano Modenese MD risponde con prodotti della Linea Bio o Vivo Meglio della Linea Benessere, pensati per intolleranti, vegetariani, vegani e salutisti:

Gli abitanti di Fiorano e dintorni potranno da oggi sperimentare la proverbiale cortesia e disponibilità degli addetti MD, contare sulle accoglienti e ampie corsie che propongono oltre 2.500 referenze, sui banchi di macelleria e gastronomia serviti, oltre che su un imponente reparto ortofrutta – da sempre fiore all’occhiello dell’insegna per attenzione alla stagionalità e alla qualità dei prodotti. Presenti anche laboratori a vista e un ampio spazio no food, che offre una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti come sempre a prezzi concorrenziali.