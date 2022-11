Tessile, inaugurata a ModenaFiere la 14esima edizione di Moda Makers

Ha inaugurato questa mattina a Modena la 14^ edizione di Moda Makers, la fiera internazionale delle PMI del fashion Made in Italy. Un’edizione che vede 27 aziende partecipanti da tutta Italia proporre agli operatori del settore, provenienti da tutto il mondo, le Collezioni Autunno/Inverno 2023/2024.

Una kermesse che si svolge in un momento molto complesso per il settore, a livello non solo italiano ma europeo, ma nel quale non mancano anche segnali positivi, come sottolineato dal Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, il quale ha sottolineato come proprio in questo periodo sia fondamentale far sentire a chi fa impresa la vicinanza delle istituzioni.

Una 14^ edizione iniziata con i ringraziamenti alle aziende partecipanti da parte del Direttore di ModenaFiere, Marco Momoli: “Essere qui in un momento di così grande incertezza testimonia la volontà delle imprenditrici e degli imprenditori di continuare a far conoscere il saper fare e lo stile italiano al mondo. Esserci non è scontato, ma è importante, e per questo possiamo già dire che, terminata questa, ci rivedremo alla 15^ edizione”.

Importanza del settore per l’economia del territorio che è stata sottolineata anche dal Presidente della Fondazione CR Carpi, Mario Arturo Ascari: “Questo rappresenta un modo tangibile di rispondere alle difficoltà del contesto internazionale, perché quando si naviga in acque agitate, l’ultima cosa da fare è rimanere immobili, non agire e non essere attivi. Oggi è necessario sostenere con decisione queste iniziative, che rappresentano lo slancio non solo delle aziende espositrici, ma di una filiera che contribuisce a mantenere gran parte del benessere della comunità”.

Che Moda Makers rappresenti uno dei simboli di un settore vitale per il territorio è stato ribadito anche dalla Vice Sindaco e Assessore all’Economia del Comune di Carpi Stefania Gasparini: “Grazie alla rete che abbiamo costruito negli anni continuiamo a credere nei nostri imprenditori e nei lavoratori di uno dei settori più importanti dell’economia modenese. Moda Makers si sta affermando sempre di più in tutto il Paese come uno dei punti di riferimento delle PMI della moda italiana. Perché se è vero che la moda è fatta anche dai grandi brand, non dobbiamo dimenticare che una sua parte fondamentale è composta da menti e mani che lavorano e sanno produrre e portare il saper fare italiano nel mondo. E noi siamo qui per sostenere queste menti e queste mani”.

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con il Consorzio Expo Modena, e promossa dal progetto Carpi Fashion System, di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi, Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.