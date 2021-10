Fiorano, inaugura il nuovo Roadhouse. La catena raggiunge quota 200

Con l'apertura oggi del nuovo Roadhouse Restaurant di Fiorano Modenese, in via Giardini nella località Ubersetto, la catena di 'casual dining' (concepita inizialmente negli Usa e gestita in Italia da Cremonini spa) taglia il nastro dei 200 locali aperti, esattamente a vent'anni dal primo (inaugurato a Legnano nel 2001). Da allora l'espansione "è stata costante e capillare", segnala l'azienda in una nota, portando l'insegna in 15 regioni italiane.

"Il progetto di una nuova catena di ristorazione come Roadhouse- spiega Nicolas Bigard, amministratore delegato di Roadhouse- si deve alla visione e alla lungimiranza della famiglia Cremonini, che fin dall'inizio ne ha studiato il lancio e ha poi accompagnato negli anni lo sviluppo sostenendolo con importanti investimenti".

L'apertura del 200esimo ristorante non è un punto di arrivo: "Abbiamo già per il 2022 un importante piano di sviluppo che ci porterà ad aprire altri 10-15 locali in diverse regioni", aggiunge Bigard.