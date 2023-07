Inaugurata la nuova sede modenese del Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia

Una casa completamente nuova per il Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia: l’ampia e moderna sede situata a Modena, in via Perlasca 20, è stata ufficialmente inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri 10 luglio. A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione Claudio Candini che ha accolto i presidenti delle Province di Modena e Reggio Emilia, Fabio Braglia e Giorgio Zanni, e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Modena Andrea Bosi, oltre naturalmente a numerosi rappresentanti delle imprese aderenti al Collegio.

Un momento conviviale che ha offerto anche la possibilità di condividere con i rappresentanti istituzionali alcune riflessioni da cui è emersa la necessità di creare, nel rispetto dei ruoli, le condizioni affinché le aziende del territorio possano operare in un contesto che premi la qualità e la solidità.

“La nuova sede sarà il fulcro attorno al quale cercheremo di far ruotare le nostre imprese mettendo a loro disposizione i servizi di cui hanno necessità. In questo momento una buona parte delle nostre energie è concentrata sulle nuove progettazioni del PNRR. Il territorio ha bisogno di imprese affidabili che portino a termine i lavori, siano presenti con continuità e sappiano non solo realizzare l’opera ma anche garantirne un adeguato collaudo e una valida manutenzione. Ora la nostra priorità è dare la possibilità alle imprese di formare un gruppo che faccia rete: una rete fra noi imprenditori per portare avanti, all’interno di una stessa commessa, diverse priorità e specializzazioni, con la consapevolezza che queste qualità sono presenti all’interno del Collegio”, ha sottolineato nel suo intervento il presidente del Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia, Claudio Candini.

La nuova sede di Via Perlasca, laterale di via Emilia Est, la cui posizione è particolarmente comoda da raggiungere grazie ad un’ottima viabilità, può contare su dieci uffici ai quali si aggiungono due sale riunioni.