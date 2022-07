Makeitalia si trasferisce a Modena e inaugura la nuova sede ai Torrazzi

Ieri pomeriggio Makeitalia ha inaugurato la sua nuova sede a Modena. Un taglio del nastro alla presenza di tutti i dipendenti, clienti, fornitori, stampa e Istituzioni: in particolare il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

L’inaugurazione ha riguardato i nuovi spazi aziendali siti in Via Jan Palach. Uno stabilimento moderno di quasi 3.000 mq, con caratteristiche ambientali, di consumo energetico e confort all’avanguardia. Il tutto a sottolineare l’importante sviluppo dell’azienda: da un ufficio di sole 3 persone alla sua fondazione a oltre 110 persone nel 2022. Un momento di transizione significativo per la realtà emiliana, che segna anche la forte volontà di essere sempre più radicata nel tessuto modenese.

La nuova sede offre sia uffici che spazi produttivi, per poter declinare al meglio tutti i servizi che l’azienda è in grado di erogare: una nuova area logistica che rafforza ulteriormente la volontà di proporre ai propri clienti soluzioni concrete e l’opportunità di essere al loro fianco non solo per gestire l’intera Supply Chain o parte di essa dal punto di vista dei processi, metodi e competenze, ma anche dei flussi e componenti fisici.

Un momento particolarmente importante per la società modenese, leader da oltre 14 anni nel Supply Chain Management, inteso come la gestione e ottimizzazione della catena di fornitura. Un’attività cruciale di ogni azienda manifatturiera che copre le aree di Acquisti, Pianificazione, Logistica, Qualità e per la quale Makeitalia è diventata un punto di riferimento sul mercato nazionale e non solo. La Supply Chain è oggi più che mai un aspetto cruciale per le aziende. Una tematica di grande attualità in un contesto scosso da varie tensioni, a cominciare dalla pandemia e dalla guerra. Makeitalia ha fatto della Supply Chain il suo core business sin dalla sua fondazione nel 2008.

“Ci siamo stabiliti nella città che è sempre stata nei nostri obiettivi, Modena, dopo tanti anni trascorsi a Castelfranco Emilia. Non abbiamo mai messo in discussione di spostarci da questa terra zona di eccellenza mondiale nel settore manifatturiero. Con la nostra nuova sede abbiamo voluto creare un ambiente moderno e ancora più confortevole per tutti i nostri dipendenti. Non solo, la nostra nuova location ci permetterà di declinare al meglio tutti i servizi che possiamo offrire ai nostri clienti”, ha commentato Francesco Tonolo, partner di Makeitalia, durante la serata di inaugurazione.

Non solo. È stato inaugurato anche il nuovo Training Center della società, la Supply Chain Academy, nata per offrire alle aziende corsi di formazione sempre in ambito Supply Chain. Una nuova sede e uffici di maggiori dimensioni daranno inoltre la possibilità di realizzare l’importante piano di crescita dell’azienda previsto per il prossimo triennio: un team che punta a raddoppiare a fine 2024 il numero di persone, traguardandosi a 200 persone.