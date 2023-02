Incontri, laboratori e analisi dei CV: e-work lancia la Settimana del Lavoro a Mirandola

e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, lancia la “Settimana del Lavoro” a Mirandola: un percorso di orientamento che intende creare un dialogo diretto tra domanda e offerta di lavoro e che, con una serie di appuntamenti dedicati, si rivolge ai giovani alla prima occupazione, ai disoccupati in cerca di un’opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro, ma anche a chi, già in attività, intende considerare un diverso percorso di carriera.

L’iniziativa prevede infatti quattro giornate di incontri, da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio, che si terranno presso la filiale e-work di Mirandola dove, alle ore 10 e alle 15, saranno in programma sessioni di approfondimento sul mercato del lavoro e laboratori sulla creazione del curriculum vitae, anche video, la preparazione ai colloqui e attività mirate per una completa valutazione e valorizzazione delle competenze.

La settimana del Lavoro sarà inoltre l’occasione per chi è in cerca di opportunità, per conoscere in dettaglio le opportunità aperte da e-work a Mirandola e dintorni. I candidati potranno consegnare direttamente il proprio CV in filiale, richiederne un’analisi da parte dei recruiter e-work e ricevere informazioni sulle posizioni aperte nell’area e sulle opportunità di inserimento.

“Le figure maggiormente ricercate da e-work a Mirandola e zone limitrofe rispecchiano l’andamento del mercato del lavoro nella bassa Modenese dove la ricerca di personale si concentra nell’area metalmeccanica, dove la crescente richiesta di personale favorisce l’inserimento di profili junior oltre che di risorse specializzate e la presenza sul territorio del distretto biomedicale di grandi gruppi internazionali influisce sulla già crescente richiesta di personale. Forte è anche la richiesta da parte delle aziende di tutti i profili attinenti al settore dell’edilizia, dai manovali anche senza esperienza, ai tecnici specializzati di cantieri e rileviamo di interesse crescente per le imprese del territorio i profili attinenti al settore della logistica” dichiara Manuela Roversi, Branch manager di e-work.

Sono oltre 40 le posizioni già aperte da e-work a Mirandola. Tra i profili ricercati ci sono: elettricisti civili e industriali specializzati, magazzinieri, addette alle pulizie, saldatori a filo e tig, carrellisti, operai metalmeccanici, montatori meccanici, muratori e manovali edili, autisti patente C e CQC, operai generici per il settore biomedicale, operai tessili addetti alle macchine stoll, addette allo stiro. Si selezionano, inoltre, geometri, impiegati tecnici (con esperienza nell’utilizzo di AutoCad 2), impiegate amministrative e contabili, programmatori di macchine tessili STOLL, OSS e ASA.

Per partecipare alle iniziative della Settimana del Lavoro dal 20 al 23 febbraio a Mirandola l’appuntamento è presso la filiale e-work di via Antonietta De Pace, 11/13. Il programma dell’iniziativa è consultabile sul sito e-work