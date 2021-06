Incontro del consiglio Lapam Medolla con Sindaco e Giunta

C’era il Sindaco, Alberto Calciolari, e insieme a lui tutta la giunta comunale all’incontro promosso dal consiglio della sede Lapam di Medolla con l’amministrazione. Sul tavolo temi strategici per il Comune e per le imprese medollesi.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare Sindaco e amministrazione per la presenza e la disponibilità al dialogo – sottolinea Franco Guagliumi, presidente Lapam Medolla – non era scontato che fosse presente la giunta al completo e questo rappresenta un segno di attenzione che gli imprenditori hanno apprezzato. Venendo ai temi – prosegue Guagliumi – al centro abbiamo posto il Superbonus 110%, che avrà ricadute importanti anche sul nostro territorio, e la richiesta al Comune di rendere il più possibile snella la procedura di accesso agli atti, prerequisito fondamentale per accedere al bonus. L’amministrazione si sta muovendo in tal e ha condiviso con la nostra associazione che questa agevolazione fiscale possa rappresentare un punto di svolta per l’ammodernamento, l’efficientamento energetico e quindi la valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

Al confronto si è parlato anche dei contributi comunali per le imprese maggiormente penalizzate dalla pandemia, contributi che sono stati apprezzati dagli imprenditori anche se, naturalmente, non tutti hanno potuto accedervi. “La pandemia ha colpito duramente il tessuto imprenditoriale – riprende il presidente Lapam Medolla – e tutti i ristori possibili sono stati ben accetti, ora si tratta di ripartire e di farlo nel modo più spedito possibile”. Altri temi toccati quello dei disservizi alla linea Telecom, che nei mesi scorsi si sono susseguiti e hanno creato non poche problematiche alle imprese, e quello dei rifiuti.

“Nel complesso – conclude il presidente Guagliumi – il confronto e il dialogo sono stati proficui. Il Sindaco e la giunta hanno dimostrato attenzione nei confronti degli imprenditori: vogliamo portare avanti questo percorso di confronto per il bene delle imprese di Medolla”.