Inflazione, Confesercenti Modena: "Impennata sopra le attese, preoccupa rialzo tassi d’interesse da parte di Bce"

L’inflazione accelera e morde le tasche degli italiani più di quanto si poteva prevedere segnando purtroppo un nuovo record. La corsa dell’indice dei prezzi sfiora quindi il +12%, con un’impennata dei generi alimentari del carrello della spesa vicino al 13%. Bisogna risalire al 1983, quindi quasi a quarant’anni fa, per trovare nel nostro paese una crescita dei prezzi su base annua superiore a quella del mese di ottobre di quest’anno.

La forte accelerazione si deve soprattutto ai beni energetici, che continuano ad essere i principali colpevoli della corsa dei prezzi, (da + 44,5% di settembre a + 73,2% di ottobre) ma gli aumenti si sono ormai ampiamente diffusi a tutti i beni. Una situazione critica soprattutto per le famiglie economicamente più deboli, che scontano un’inflazione più alta di circa due punti rispetto alla media.

"Il tema "caro-bollette" si ripresenta dunque con tutta la sua urgenza, nonostante le aspettative suscitate dal calo dei prezzi all’ ingrosso del gas. E’ necessario che il nuovo Governo acceleri sui tempi e proroghi da subito, rinforzandoli ampiamente, i provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese" - afferma Mauro Rossi Presidente Provinciale Confesercenti Modena.

In questo contesto, preoccupa la decisione della BCE di incrementare, in un solo colpo, del +0,75% i tassi di interesse, portandoli al 2%.

"Si tratta sicuramente di un comportamento coerente - continua Rossi - ma dubitiamo sia lo strumento più efficace in questo momento, soprattutto con questi ritmi di aumento, visto che la domanda è già compressa e l’incremento dei prezzi è dovuto principalmente al lato dell’offerta. L’aumento dei tassi di interesse si tradurrà in nuovi oneri per molte imprese, che potrebbero trovarsi a pagare sui prestiti esistenti, secondo i calcoli dell’ Ufficio Economico di Confesercenti, fino a 9 miliardi di euro in più nei prossimi dodici mesi" conclude Rossi.