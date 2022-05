Innovation Days: a Sassuolo la giornata dedicata all'orientamento al lavoro

Si aprirà con i saluti di Alessandra Borghi, Assessora all’Istruzione del Comune di Sassuolo, la terza edizione di Innovation Days, la giornata dedicata all'orientamento al lavoro rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori del Distretto di Sassuolo che si svolgerà venerdì 13 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13. Per l’edizione 2022 si aprono nuovamente le porte del Crogiolo Marazzi a Sassuolo, con un programma di attività in presenza rivolte agli studenti e alle loro famiglie, ed eventi in digitale, oltre ad un corso di formazione per giornalisti previsto per il prossimo mese di luglio. Alla opportunità di incontro tra scuola e impresa, dopo gli anni della pandemia, è infatti affiancato un palinsesto digitale che fa tesoro dell’esperienza tutta virtuale della scorsa edizione che ne ha ampliato i pubblici e allargato i confini della manifestazione.

All'evento in presenza seguirà, nelle settimane successive, un programma di approfondimento con interviste ai protagonisti del territorio in diretta streaming sui canali dedicati. L’obiettivo a lungo termine di Innovation Days è generare un ecosistema accessibile per avvicinare al mondo della formazione e del lavoro un pubblico diversificato: studenti e famiglie, giovani professionisti e adulti in fase di riqualificazione professionale. La giornata vedrà la partecipazione di numerose classi di tutte le scuole del territorio e sarà dedicata ai temi dell'innovazione, creatività e impresa rivolta agli studenti ma anche insegnanti, educatori e cittadini interessati.

A dialogare con gli studenti saranno imprenditori e professionisti legate a realtà formative operanti nel territorio come Fondazione Golinelli, Confindustria Ceramica, Its Maker, Cespim, per raccontare con un taglio pratico il tessuto produttivo del nostro territorio e punti di vista sulle previsioni future di lavoro e formazione. Tra gli argomenti affrontati: le nuove professioni del Distretto Ceramico, lo sviluppo delle competenze “chiave” necessarie alla futura occupabilità,informazioni dal mondo del lavoro sulle occupazioni disponibili sul mercato attuale e presentazione di nuove Start-Up. La mattinata si concluderà con la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti delle scuole superiori presenti.

La giornata è promossa dal Comune di Sassuolo con il sostegno di Gruppo Altedo e Cespim e organizzata da Viceversa Aps e Uciim Modena-Sassuolo. Il video di presentazione dell’evento e la locandina saranno visibili sui canali social del Comune di Sassuolo, sulla pagina @innovationdaysproject e nel nuovo portale www.viceversameeting.it che ospiterà i webinar e le dirette streaming per una fruizione interattiva e dinamica.