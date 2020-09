Insieme Benefit la cooperativa “green” di intermediazione assicurativa, energetica e welfare

Usa carta riciclata per stampare polizze e contratti, consuma energia proveniente solo da fonti rinnovabili; pc, stampanti e monitor sono impostati sulla funzione “energy saver” e “standby” per i periodi di non utilizzo, mentre il riscaldamento e raffrescamento degli uffici sono temporizzati in base agli orari di presenza del personale.

Tutto questo è Insieme Benefit, la cooperativa di utenza nata a Modena nel 2010 e attiva nell'intermediazione assicurativa, energetica e di welfare aziendale, che rivela il suo bilancio di sostenibilità.

L’anno scorso Insieme è stata nominata tra le mille aziende Best For The World per il significativo impatto positivo della sua struttura di governance innovativa che permette di proteggere la mission aziendale.

“Siamo impegnati quotidianamente a far sì che il nostro lavoro abbia ricadute positive sui territori nei quali operiamo - afferma il presidente di Insieme Antonio Fierro - L’anno scorso, per esempio, i funzionari della cooperativa hanno percorso 11.250 km in treno per recarsi presso clienti, fornitori e soci. Altri 12 mila km di spostamenti e trasferte di personale sono stati evitati grazie all’utilizzo di webinar e incontri virtuali.”

Oltre al benessere dei dipendenti, sette in totale, due dei quali svolgono l’attività lavorativa da casa, con orari di lavoro gestiti in autonomia, Insieme ha da sempre incentrato la sua attività pensando anche al benessere del territorio orientando la sua attività tutta in chiave ecosostenibile.

Insieme infatti per stipulare le sue polizze e contratti utilizza esclusivamente carta riciclata e gestisce il luogo di lavoro in chiave green.