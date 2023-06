Intelligenza artificiale: la modenese Smeup e Userbot insieme per il futuro

SMEUP S.p.A. annuncia la firma di una lettera di intenti (LOI) con Userbot S.r.l., PMI Innovativa specializzata in AI Conversazionale, per la costituzione di una società a capitale di maggioranza smeup con una vision ben precisa: diventare uno dei player di riferimento in Italia nel settore dell’intelligenza artificiale applicata al mondo delle imprese.

Dando seguito alla LOI, smeup investe con Userbot in una nuova azienda, conferendo il know how sviluppato in oltre 30 anni di attività, arricchito delle tecnologie innovative della piattaforma di intelligenza artificiale che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite chat, chiamate vocali e assistenti virtuali.

La LOI prevede significativi investimenti finanziari e tecnologici congiunti che si manifesteranno con la costituzione, entro l'autunno, di una società veicolo con il fine di realizzare un centro di competenza di riferimento sulle soluzioni per incrementare le vendite su tutti i nuovi canali web e digital.

Userbot è una PMI Innovativa, fondata da Antonio Giarrusso insieme a Ricardo Piana, Marco Muracchioli e Jacopo Paoletti, che ha sviluppato una piattaforma online basata su tecnologie proprietarie e brevettate di Intelligenza Arti?ciale in grado di automatizzare i processi aziendali, come Customer Service, Help Desk interno, Marketing Automation e Lead Generation.

Con questa operazione, smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 18 sedi nel nord e centro Italia, con 548 collaboratori e 2600 clienti in Italia e nel mondo, rafforza così il suo o?ering con l’obiettivo di accompagnare le aziende nella trasformazione digitale.

La scelta dell'accelerazione alla crescita esterna passando per progetti industriali di lungo termine è la strategia che ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali, portando smeup al traguardo dei 73 milioni di euro di ricavi nel 2022.

“Si tratta di un’operazione molto rilevante per smeup, che va ad integrare quelle realizzate negli scorsi anni. Il nostro obiettivo è quello di mettere al servizio delle aziende soluzioni applicative e tecnologiche sempre più AI driven, andando oltre gli slogan che l’AI porta con sè. L’intelligenza artificiale sarà uno degli asset fondamentali di cui le aziende dovranno dotarsi per affrontare la sfida della digitalizzazione. Siamo convinti che l’integrazione tra le tecnologie sulle quali si sviluppa l’AI e il patrimonio di dati presenti in ogni azienda sia la chiave vincente.L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie tra smeup e Userbot ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la vision smeup basata sul concetto di “aggregazione delle intelligenze” per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende edelle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie. Lavorare con i professionisti di Userbot sarà per smeup un grande valore aggiunto che andrà ad arricchire il nostro know how proprio in quest’ottica.” - ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

"Siamo entusiasti di unire le nostre competenze e tecnologie con l'esperienza consolidata di Smeup nel settore informatico” - ha commentato Antonio Giarrusso, Fondatore e Presidente di Userbot - “Condividiamo la stessa visione: creare soluzioni innovative e all'avanguardia per le aziende europee. Il know-how di Smeup e la sua presenza consolidata nel mercato ci permetteranno di espandere ulteriormente il nostro impatto e di offrire soluzioni avanzate e scalabili per le aziende che desiderano sfruttare appieno i vantaggi dell'Intelligenza Artificiale.".

Gionata Fiorentini, CEO di Userbot, ha aggiunto: "Questa partnership con Smeup rappresenta un'opportunità significativa per entrambe le aziende. Unire le forze ci consentirà di ampliare la nostra portata, accelerando la crescita. Dalla fusione del know-how tecnico, grazie all’apporto di considerevoli risorse finanziarie, nascerà una nuova piattaforma di Revenue Acceleration che metterà a disposizione delle aziende europee tecnologie di Intelligenza artificiale a supporto delle attività di marketing, sales e customer service.

Siamo fiduciosi che questa collaborazione ci consentirà di raggiungere nuovi traguardi e di diventare il punto di riferimento italiano per l'Intelligenza Artificiale nel contesto aziendale".