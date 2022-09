Biomedicale, LivaNova investe a Mirandola 1,5 milioni di euro

LivaNova ha concluso da poco i lavori di implementazione, nello stabilimento produttivo LivaNova di Mirandola, degli impianti di areazione e aspirazione dei fumi del reparto di stampaggio dove l’azienda produce componenti plastici critici per i suoi dispositivi cardiopolmonari, inclusi gli ossigenatori usati durante le operazioni cardiache.

Il progetto, di notevole complessità tecnica, per l’importanza nella produzione di dispositivi biomedicali per cardiochirurgia, ha richiesto un investimento di 1,5 milioni di euro e garantirà la continuità produttiva della Business Unit Cardiopolmonare e il miglioramento delle condizioni ambientali per i lavoratori. Il reparto è operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e impiega circa 100 dipendenti.

LivaNova, consapevole della sua responsabilità nel contribuire a proteggere l'ambiente, ha intrapreso da anni un percorso per ridurre al minimo l’ impatto ambientale durante tutto il ciclo operativo, dalla fase di progettazione al processo produttivo fino allo smaltimento e riciclo a fine utilizzo. Lo stabilimento di Mirandola, inoltre nel 2020 è stato certificato ISO-14001 e ISO-45001 e dal 2018 si è dotato di un nuovo impianto di tri-generazione progettato per ridurre l'uso di energia e le emissioni di carbonio.

LivaNova PLC è una società globale di tecnologia e innovazione medica costruita in quasi cinquant’anni di esperienza e attraverso un impegno incessante per fornire speranza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso tecnologie mediche innovative, offrendo miglioramenti che cambiano la vita sia a livello cerebrale che cardiaco. Con sede a Londra, LivaNova impiega circa 3.000 dipendenti, di cui circa 1.000 a Mirandola ed è presente in più di 100 paesi in tutto il mondo a beneficio di pazienti, operatori sanitari e sistemi sanitari. Per ulteriori informazioni, www.livanova.com