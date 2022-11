Prodotti Dop e Igp, Modena quinta provincia italiana per impatto sull'economia

"L’Emilia-Romagna è il cuore agroalimentare del Paese: il Rapporto Ismea Qualivita mette ancora una volta in evidenza il sistema di filiera organizzato del nostro territorio, che sa produrre cibo straordinario e di qualità, buono e sicuro, che esportiamo in tutto il mondo. Di questo vanno ringraziati gli agricoltori, i produttori, le imprese agroalimentari del nostro territorio. Si tratta di risultati straordinari nella produzione di cibo a Indicazione Geografica, che sul nostro territorio, dice questo Rapporto, impatta per il 31% dell’intero comparto agroalimentare. Direi che possiamo parlare a pieno titolo di Dop Economy dell’Emilia-Romagna, con risultati straordinari”.".

Commenta con soddisfazione, l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, i dati del Rapporto 2022 che evidenziano come l’Emilia-Romagna sia la prima Regione italiana per impatto Dop e Igp del cibo, con un valore attestato sul cibo a 3,1 miliardi di euro (e una crescita del 12% rispetto al 2020/21) che diventano 3,6 miliardi complessivi, se sommati al vino.

In regione, ci sono le prime tre province italiane per produzione di cibo Dop e Igp: Parma con 1,3 miliardi di euro (+7,2% in variazione al 2020/21), Modena con 706 milioni di euro (+ 16,9% rispetto al 2020/21) e Reggio Emilia con 649 milioni di euro (+ 21,4% rispetto al 2020/21).

Numeri importanti per Modena

Il territorio modenese vanta un ruolo di assoluto primo piano nel panorama nazionale per quanto riguarda l'agroalimentare di qualità. Un ruolo certificato anche dai dati del Rapporto Ismea Qualivita che posiziona la nostra provincia al 5° posto in Italia per impatto economico dei prodotti Dop e Igp, per altro con una crescita del +14,9% nell'ultimo anno. Una posizione dettata in primo luogo dal settore cibo (meno da quello del vino), dove la provincia geminiana è addirittura seconda a livello nazionale (con un +16,9% rispetto al 2021).

A trainare Modena è da un lato il Parmigiano-Reggiano. che resta il primo prodotto in assoluto, simbolo del Made in Italy all'estero. Segue poi l'aceto balsamico, con numeri in forte crescita. In particolare l'aceto Igp supera il miliardo di valore di produzione (+10,5% sullo scorso anno), mentre l'aceto Dop si colloca ovviamente su volumi inferiori (20 milioni), ma con un tasso di crescita del +23,3%.

Dati rilevanti anche per i prodotti di carne, vale a dire il cotechino e lo zampone. Il Cotechino di Modena Igp si colloca su un valore di vendite pari a 190 milioni, con una crescita del +15,2%, mentre lo Zampone Igp fa segnare uno salto straordinario del +74,0%, con 135 milioni per quanto riguarda le vendite.