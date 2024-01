Isolamento termico e acustico: AMA Composites Srl acquisisce la PFM Srl di Palagano

AMA Composites Srl, società del gruppo italiano AMA specializzata nel settore dell’isolamento termico ad altissime prestazioni a basso spessore (Aerogel based) e materiali compositi High-Tech, comunica che il 29 gennaio 2024 ha concluso l’acquisizione di PFM Srl, azienda modenese di riferimento delle lavorazioni ceramiche quali rettifica, lappatura, satinatura e taglio idrogetto.

PFM, negli ultimi anni, ha messo a punto e brevettato l’innovativo sistema ISOCLIP, il quale rappresenta la soluzione ideale per l’isolamento termico e acustico di una facciata esterna, abbinata al grès porcellanato. ISOCLIP offre prestazioni elevate, versatilità e totale libertà creativa, grazie alla combinazione delle qualità del materiale ceramico ad un sistema di applicazione innovativo.

AMA Composites è stata assistita dallo Studio Morandi nelle attività di advisor dell’operazione e due diligence finanziaria, fiscale e legale, a cui ha preso parte il team composto dal Dott. Alberto Pallicelli, dall’Avv. Marcello Fantuzzi e dalla Dott.ssa Alessandra Vergnani.

“L’acquisizione – ha commentato Marco Corradini, CEO di AMA Composites - rappresenta un passo strategico significativo per la nostra società, in quanto ci consente di espandere il portafoglio prodotti, accedere a nuovi mercati e consolidare le risorse tecniche”.

“I benefici che ci aspettiamo sono molteplici – ha aggiunto Alessandro Malavolti, CEO di AMA Spa – e vanno dal miglioramento della competitività sul mercato, all'incremento delle sinergie operative per massimizzare l'efficienza, fino all'offerta di soluzioni integrate per i nostri clienti, non solo appartenenti al segmento Building & Construction”.

AMA Composites e AMA sono lieti ed entusiasti di accogliere i dipendenti e i partners di PFM Srl all’interno del Gruppo AMA e collaborare per raggiungere nuovi traguardi.