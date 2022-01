La modenese IUNGO acquisisce Infomanager per un miglior supporto nel mondo degli acquisti,

IUNGO, piattaforma leader nella digitalizzazione della Supply Chain Collaboration ha acquisito il controllo della società INFOMANAGER, specializzata nell’utilizzo di algoritmi di Intelligenza artificiale (AI) nell’elaborazione di dati economico-finanziari e leader nella messa a punto di strumenti a supporto del performance management, in particolare in ambito supplier.

Grazie a questa operazione, IUNGO potenzia l’offerta integrando la propria piattaforma di Supply Chain Collaboration con le soluzioni di INFOMANAGER dedicate al mondo degli acquisti, come Supplier Analytics e InfoSourcing, permettendo agli utenti IUNGO di avere un supporto efficace nella misurazione e valutazione multidimensionale dei fornitori e nella ricerca di fornitori alternativi.

Grazie a questa operazione INFOMANAGER, avvantaggiandosi delle competenze tecniche e tecnologiche di IUNGO, amplierà il proprio accesso al mercato per raggiungere un panel ancora più ampio di aziende, a disposizione delle quali metterà la sua più che ventennale esperienza.

IUNGO, definita da Gartner come “leader di un nuovo trend di mercato (B2B integration)” nonché unica azienda italiana nel Magic Quadrant delle piattaforme Procure-to-Pay, ha sviluppato e brevettato una piattaforma di Supply Chain Collaboration per digitalizzare i processi d’acquisto di ogni azienda con tutti i fornitori.

Valore aggiunto di IUNGO è la “IUNGOmail”, tecnologia brevettata che permette ai clienti di interagire operativamente con i fornitori, in maniera totalmente integrata e diretta attraverso una semplice mail, che imita le operatività di un tradizionale portale web fornitori, ma senza la necessità – per i fornitori – di alcuna installazione tecnologica aggiuntiva. Una soluzione di posta elettronica che automatizza l’intero processo di acquisto, consentendo a tutti i fornitori di rispondere a ordini di acquisto e richieste di offerta.

La piattaforma IUNGO integrandosi con tutti i sistemi ERP consente di ottenere benefici operativi e strategici aggiuntivi rispetto ai comuni ERP, tra cui una più efficace e collaborativa gestione e affidabilità dei fornitori, nonché la diminuzione dei tempi di approvvigionamento e la riduzione degli stock e dei relativi costi.

INFOMANAGER è un vero e proprio centro di ricerca; studia ed elabora dati economici e finanziari massimizzandone il valore con la creazione di strumenti a supporto della crescita aziendale. L’evoluzione continua nel campo della ricerca e nella progettazione di modelli efficaci e di sistemi di consultazione e analisi è ciò che maggiormente la caratterizza.

Partita con l’offerta di servizi di analisi personalizzate oggi integra la sua proposta con soluzioni verticali, innovative e all’avanguardia, a supporto della business intelligence e del performance management, di cui Supplier Analytics e InfoSourcing sono il fiore all’occhiello.

Solidità metodologica, esperienza e collaborazioni ai livelli più alti di mercato rendono INFOMANAGER il partner qualificato con cui ogni azienda orientata alla crescita può panificare il proprio sviluppo.

“In un mondo dove la competizione tra imprese è diventata competizione tra ecosistemi, l’acquisizione di INFOMANAGER rientra nel piano di crescita di IUNGO finalizzato a sviluppare la piattaforma con strumenti e tecnologie in grado di “potenziare” il valore dell’ecosistema di fornitura di ogni azienda. Le soluzioni sviluppate con INFOMANAGER, basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, permettono ai clienti IUNGO di utilizzare l’enorme quantità di dati presente all’interno del proprio ecosistema di fornitura, per suggerire le iniziative di cost reduction, prevedere eventuali anomalie e individuare le azioni per mitigarli” – sottolinea Andrea Tinti , CEO & Founder di IUNGO SPA.

“Questa integrazione offrirà ad INFOMANGER la possibilità di sviluppare applicazioni anche in ambiti ad oggi inesplorati. IUNGO rappresenta il partner ideale per proseguire lo sviluppo dei business analytics nell’ambito delle operations e della supply chain” ha aggiunto Riccardo Silvi, Founder di INFOMANAGER SRL.

“Sono certa che la sinergia di due aziende orientate alla creazione di valore per il cliente, come INFOMANAGER e IUNGO, offrirà al mercato nuove opportunità di crescita. La capacità di innovazione di INFOMANAGER e la solidità tecnologica di IUNGO saranno la combinazione vincente per le aziende orientate al futuro e che guardano oltre. ”, ha concluso Roberta Pinna , CEO di INFOMANAGER SRL.