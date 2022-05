Scarti minerari nelle Alpi Apuane, Kerakoll prende il controllo di Mi.Gra Srl

Kerakoll si è aggiudicata la procedura pubblica indetta dal Comune di Minucciano (LU) per la cessione di una quota del 25% della sua partecipazione nella Società MI.GRA. srl. L’assegnazione consolida la collaborazione virtuosa con il Comune, per la riqualificazione e il ripristino ambientale sul territorio, avviati nel 2005.

Con l’aggiudicazione odierna, la quota di partecipazione di Kerakoll in MI.GRA. sale al 74%, rispetto al 49% che già deteneva a partire dal 2010. La restante quota del 26% della Società rimarrà di proprietà del Comune di Minucciano, che continuerà a svolgere la sua funzione di socio, con diritto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e con esercizio dei poteri di indirizzo.

MI.GRA. si occupa di valorizzare a fini industriali gli scarti minerali derivanti dalle lavorazioni delle cave di marmo nel cuore delle Alpi Apuane, gestendo l’intero processo di recupero e trasformazione sulla base di un preciso piano di riqualificazione e ripristino ambientale, elaborato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Alpi Apuane.

La missione di MI.GRA. è particolarmente coerente con l’approccio alla sostenibilità di Kerakoll, recentemente divenuta Società Benefit: una filosofia che si concretizza nell’essere d’ispirazione non solo nell’edilizia, ma anche nel farsi portavoce di un modello di fare impresa responsabile, che accoglie le sfide del presente e si attiva per salvaguardare il benessere futuro delle singole persone, della comunità e dell’ambiente.

Oltre a MI.GRA, un altro esempio concreto di questo approccio, sempre nel territorio della Garfagnana, è il progetto di trasporto intermodale che, a partire dal 2011, ha visto l’attivazione da parte di Kerakoll, in collaborazione con il Comune di Minucciano, della tratta ferroviaria che collega il paese allo scalo di Dinazzano, nei pressi di Sassuolo, per il trasporto su rotaia del carbonato di calcio negli stabilimenti emiliani.

In oltre 11 anni, attraverso l’attuazione di un modello di trasporto sostenibile su rotaia, Kerakoll è riuscita a ridurre del 70% le relative emissioni di CO?, con la messa a regime oltre 600 treni e togliendo dalla strada circa 13.600 camion all’anno. In aggiunta ai benefici ambientali, questa nuova modalità di trasporto ha ridotto il disagio causato dal traffico alle comunità locali, oltre a garantire una maggiore sicurezza stradale ed efficienza organizzativa per l’intera filiera produttiva.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’aggiudicazione del bando - ha commentato Andrea Remotti, Amministratore Delegato di Kerakoll Group. Un’evoluzione in continuità con la nostra presenza sul territorio della Garfagnana e che sottolinea da un lato la qualità del nostro operato in questi anni e dall’altro il valore della collaborazione avviata in questi anni tra Kerakoll e l’Amministrazione Comunale che ha portato indiscutibili benefici in termini di indotto economico ed occupazionale, in un quadro di sostenibilità sociale, ambientale e di recupero del territorio. Grazie al ruolo attivo e lungimirante del Comune e alla continuità nella governance aziendale di MI.GRA., confidiamo che, in un’ottica di lungo periodo, questi risultati possano essere confermati e ulteriormente migliorati.”

“Con questa assegnazione – continua Remotti – consolidiamo ulteriormente il nostro percorso che da sempre ci vede impegnati nel tradurre concretamente la sfida della transizione ecologica. Questo è un obiettivo prioritario del nostro Piano Industriale quinquennale, che siamo certi diventerà realtà, grazie alle nostre competenze, e il cui raggiungimento non potrà prescindere da un elemento fondamentale: il coinvolgimento e la collaborazione virtuosa con le istituzioni pubbliche nazionali e locali.”