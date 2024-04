L'Assemblea di Bper elegge il nuovo CdA. Gianni Franco Papa Amministratore Delegato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Via libera a bilancio, dividendo, nuovo Cda e nuovo collegio sindacale in casa Bper. L'assemblea dei soci di Bper Banca ha approvato oggi il bilancio 2023, con un utile netto pari a 1.361.391.527 euro, e la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,30 euro ad azione (sono 1.415.850.518 le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale) per un totale al massimo fino a 424.755.155 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 22 maggio (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio e data di legittimazione al pagamento martedì 21 maggio 2024.

Nel corso dell’assemblea dei soci di Bper Banca, le liste presentate da Amundi Asset Management Sgr, Anima Sgr, Axa Investment Managers Paris, BancoPosta Fondi Sgr, Eurizon Capital Sa, Eurizon Capital Sgr, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr, Interfund Sicav, Generali Italia Sgr, Kairos Partners Sgr, Mediobanca Sgr, Mediolanum Gestione Fondi Sgr e Mediolanum International Funds Limited, hanno ricevuto, per il consiglio di amministrazione, circa 461.687.933 voti ovvero circa il 51% dei voti espressi in assemblea, pari a oltre il 32% del capitale sociale, e per il collegio sindacale, circa 459.127.668 voti ovvero oltre il 50% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 32% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026: è composto da Silvia Elisabetta Candini, Gianni Franco Papa, Andrea Mascetti, Piercarlo Giuseppe Italo Gera, Antonio Cabras, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Monica Pilloni, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Fulvio Solari, Angela Maria Cossellu, Stefano Rangone, Gianfranco Farre ed Elisa Valeriani.

Il collegio sindacale è costituito dal presidente e sindaco effettivo Angelo Mario Giudici, dai sindaci effettivi, Michele Rutigliano e Patrizia Tettamanzi, e dai sindaci supplenti, Sonia Peron e Andrea Scianca.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato oggi stesso di nominare Fabio Cerchiai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Cabras quale Vice Presidente e Gianni Franco Papa quale Amministratore Delegato. Fabio Cerchiai ha commentato: “Con la nomina di questo Consiglio la Banca inizia un nuovo triennio durante il quale si misurerà con nuove sfide e consoliderà i traguardi importanti raggiunti ad oggi. Lavoreremo da subito per dare il miglior avvio in vista degli impegni che ci attendono”.

Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER, ha aggiunto: “Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata. BPER oggi è uno dei principali attori nello scenario economico italiano, lavoreremo per consolidare questo posizionamento e per proseguire il percorso di crescita della banca. Desidero ringraziare anche a nome di tutto il Consiglio Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani per la loro gestione nell’ultimo triennio, che ha consentito alla Banca di raggiungere i livelli di eccellenza oggi riconosciuti da tutti gli operatori”.