Il Lambrusco al Vinitaly 2022 con oltre 20 produttori

Mancano pochi giorni a Vinitaly 2022, manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del vino, in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile 2022. Il Consorzio Tutela Lambrusco sarà presente all’evento all’interno del Padiglione 1 dedicato all’Emilia-Romagna, insieme ad un’ampia selezione di cantine del territorio della provincia di Modena e Reggio Emilia.

Nello stand consortile, dallo stand B5 allo stand C3, saranno presenti 20 produttori che, attraverso le loro etichette più rappresentative, per quattro giorni incontreranno operatori e professionisti del settore italiani e internazionali e racconteranno le qualità dei vini Lambrusco nelle loro diverse declinazioni: dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro al Lambrusco di Sorbara, dal Lambrusco Salamino di Santacroce alle DOC Modena, Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa.

Le bollicine emiliane, con le loro caratteristiche sfumature di colore dal rosa al viola, saranno inoltre al centro di alcune degustazioni guidate riservate a stampa e operatori del settore.

Lunedì 11 aprile alle ore 12, il wine educator, giornalista e conduttore televisivo Filippo Bartolotta guiderà una masterclass in lingua inglese dedicata ai “Colori del Lambrusco”: un viaggio attraverso 7 etichette, che porterà i presenti, attraverso l’assaggio, a scoprire le sfumature cromatiche ma anche gustative dei vini Lambrusco in diverse interpretazioni.

Martedì 12 aprile alle ore 12 sarà la volta di Giuseppe Carrus e William Pregentelli (Guida Vini Gambero Rosso). A loro la regia e la conduzione della masterclass “Quando il Lambrusco è Classico”: un percorso di assaggio attraverso sei vini da uve Lambrusco nella tipologia Metodo Classico.

Sempre martedì 12 aprile, alle 14, una degustazione 100% emiliana dal titolo “Cromoterapia emiliana” accosterà due perle del territorio: i vini lambrusco in diverse denominazioni e il Parmigiano Reggiano in stagionature differenti.

Le degustazioni sono riservate a stampa e operatori e si terranno nella sala eventi a piano terra, all’interno del Padiglione 1. Per partecipare, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, si può inviare richiesta a accrediti.consorziolambrusco@ gmail.com per poi attendere conferma (è necessario essere già in possesso del biglietto di ingresso alla manifestazione).

"È il primo Vinitaly cui il Consorzio Tutela Lambrusco partecipa da quando i precedenti consorzi si sono uniti sotto un’unica regia a gennaio 2021 - commenta Claudio Biondi, Presidente del Consorzio - Questo ci consente di presentarci coesi e di creare sinergie, un aspetto importante che non preclude la valorizzazione delle caratteristiche diverse e complementari che l’universo Lambrusco racchiude. Attraverso il palinsesto di eventi e le attività di comunicazione, punteremo a raccontare le specificità delle denominazioni del Lambrusco, dei vini e dei territori che esse rappresentano, coinvolgendo giornalisti e operatori del settore2